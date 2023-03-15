ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты выпустили по Херсонской области почти 400 снарядов за сутки. Ранены четыре человека – ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Херсонскую область за сутки обстреляли 78 раз
Херсонскую область за сутки обстреляли 78 раз
Фото: Андрій Єрмак / Telegram (архив)

За последние сутки армия России совершила 78 обстрелов Херсона и области. Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин 15 марта сообщил в Telegram.

Оккупанты выпустили 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", уточнил глава ОВА.

"Город Херсон враг обстрелял семь раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, на территорию предприятия. К сожалению, есть пострадавшие – четыре человека получили ранения", – добавил он.

За сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 74 человека, информировал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Левобережная часть Херсонской области остается под российской оккупацией. На захваченных территориях, по данным Генштаба ВСУ, оккупанты оказывают давление на местное население и ограничивают его права, а также селят в жилье украинцев российских военных.

Глава объединенного пресс-центра сил обороны "Юг" Наталья Гуменюк в 2023 году регулярно сообщает о попытках российских захватчиков перебросить ДРГ при помощи конфискованных у местного населения моторных лодок на острова в русле реки Днепр и на территорию освобожденного украинскими силами обороны правобережья Херсонской области. Эти ДРГ регулярно уничтожаются украинскими защитниками, отмечает она.

Теги: Россия, Украина, Херсон, Херсонская область, раненые, артиллерия, вторжение, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
50-летняя Пэлтроу рассказала о процедуре для здоровья, которую применяет ректально
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
На берегу моря. Внучка Ротару снялась в брюках с низкой талией
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним
  "Друг начал коверкать мое имя: "Мыкола, Некончай, Неглотай". Некоглай рассказал, как появился его псевдоним G
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет
Галина ГРИШИНА
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Песня Пэрис Паломы Labour о неравенстве стала трендом в TikTok – женщины уже записали под нее почти 13 млн роликов о сексизме
Галина ГРИШИНА
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
"Работа длилась месяц, было использовано 22 метра шифона". "Мисс Германия 2015" появилась на "Оскаре" в платье от украинского дизайнера
Галина ГРИШИНА
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Чмерковский: Я себя почувствовал знаменитым 26 февраля 2022 года. Я начал выставлять какие-то вещи. Посмотрел – меня репортируют на CNN, NBC
Галина ГРИШИНА
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
"Нет слов". Чарльз III посвятил в рыцари гитариста Queen Брайана Мэя
Галина ГРИШИНА
36-летняя Лохан сообщила о беременности
36-летняя Лохан сообщила о беременности
Галина ГРИШИНА
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
"Подняла раскованность на новый уровень". Сиара появилась на публике в платье, которое "демонстрировало все, включая крошечные стринги"
Галина ГРИШИНА
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Блогер запустила в сети проект "Красная нить". Она показывает, как украинские защитники реагируют на слова благодарности. Видео
Галина ГРИШИНА
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
64-летняя Джейми Ли Кертис показала, как выглядит на следующее утро после получения "Оскара"
Галина ГРИШИНА
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
15-летняя дочь Хайек кардинально сменила цвет волос. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
37-летняя Саливанчук в лосинах и топе похвасталась стройной фигурой: Если много работать, результат всегда будет
Галина ГРИШИНА
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
Печеный картофель с гуакамоле. Рецепт от эксперта
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
В миниатюрных трусах и топе. Мишина в нижнем белье снялась в полный рост (89151)
2
Лонгория, Кидман и другие. Семь худших нарядов церемонии "Оскар 2023". Фото (26461)
3
Клопотенко отреагировал на вручение "Оскара" фильму "Навальный". Он сравнил российского оппозиционера с хлебом с плесенью (22647)
4
Стилисты назвали самую актуальную длину волос для женщин старше 50 лет (21150)
5
Интервью Гранта на "Оскаре", где он с презрением закатывает глаза, стало вирусным в сети. Видео (20202)
6
Дома на диване. Жена Резникова показала фото мужа в обнимку с новым питомцем по кличке Хаймарс (18987)
7
Тина Кароль в ультрамини подняла подол платья в гостиничном номере перед зеркалом. Видео (15102)
8
С красной помадой и двумя косами. 56-летняя Хайек вышла в свет в жакете без застежек (14232)
 
 
 
 