Оккупанты выпустили по Херсонской области почти 400 снарядов за сутки. Ранены четыре человека – ОВА

Оккупанты выпустили 396 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", уточнил глава ОВА.

"Город Херсон враг обстрелял семь раз. 27 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома, на территорию предприятия. К сожалению, есть пострадавшие – четыре человека получили ранения", – добавил он.

За сутки с деоккупированной территории Херсонской области эвакуировано 74 человека, информировал Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.