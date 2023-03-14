Оккупанты за сутки выпустили 412 снарядов по Херсонской области, есть погибший и раненые

Оккупанты выпустили 412 снарядов, применяли минометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и беспилотники.

"Херсон армия России обстреляла четыре раза. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – сообщили в ОВА.

В результате российских обстрелов за сутки в области один человек погиб, шесть были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.