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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили 412 снарядов по Херсонской области, есть погибший и раненые

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Оккупанты почти ежедневно обстреливают Херсон
Оккупанты почти ежедневно обстреливают Херсон
Фото: EPA

Российские оккупанты за прошлые сутки 93 раза обстреливали Херсонскую область. Об этом сообщила пресс-служба областной военной администрации в Telegram 14 марта.

Оккупанты выпустили 412 снарядов, применяли минометы, реактивные системы залпового огня, артиллерию, танки и беспилотники.

"Херсон армия России обстреляла четыре раза. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – сообщили в ОВА.

В результате российских обстрелов за сутки в области один человек погиб, шесть были ранены.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Херсон, Херсонская область, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины
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