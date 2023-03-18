Войска РФ из "Ураганов" обстреляли Константиновку, ранены шесть мирных жителей – ОВА

Он написал, что ранены шесть мирных жителей.

"Российские оккупанты совершили несколько залпов кассетными боеприпасами реактивной системы залпового огня "Ураган". Попали в район центрального рынка и магазина "Детский мир". По оперативным данным, повреждены 10 частных домов, девять многоэтажек, школа, детский магазин, с десяток частных автомобилей и гаражи", – рассказал глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.