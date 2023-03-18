Оккупанты обстреляли Краматорск. Два человека погибли, пять ранены – ОВА

Он сообщил, что минимум два человека погибли, пять получили ранения.

"Россияне обстреляли город кассетными боеприпасами, попали в парк Бернацкого и ритуальную службу. По предварительной информации, повреждено с десяток жилых домов и несколько автомобилей. Украинский Краматорск – один из самых больших раздражителей для россиян. Они целенаправленно бьют по городу, пытаясь убить как можно больше его мирных жителей", – заявил глава ОВА.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои идут на востоке Украины.