Вынужденные переселенцы из Краматорска получили продуктовые наборы от Фонда Рината Ахметова

Помощь выдавали через хаб "Наш Краматорск", открывшийся в Днепре осенью прошлого года.

"В продовольственных наборах традиционно самые необходимые продукты длительного хранения. Это макаронные изделия, сахар, соль, мука, крупа. А еще консервированная фасоль, тушеное мясо, паштет и печенье. С начала полномасштабной войны жители Донецкой области (в том числе и временно уехавшие из региона) получили уже более 178 тысяч наборов", – сказано в сообщении.

Фонд Рината Ахметова передал более полумиллиона продуктовых наборов для жителей 22 областей Украины. С 24 февраля 2022 года жителям Украины планируется передать 800 тысяч наборов с продуктами питания от Фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов СКМ и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 миллионов человек.