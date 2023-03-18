Россияне трижды за сутки обстреляли Николаевскую область – Ким

"Вчера, 17 марта, в 12:56 и 21:15 враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вечером, 17 марта, в 20:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громаду. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, – проинформировал глава ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, резюмировал Ким.