Россияне трижды за сутки обстреляли Николаевскую область – Ким

"Вчера, 17 марта, в 12:56 и 21:15 враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вечером, 17 марта, в 20:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громаду. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, – проинформировал глава ОВА.
В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, резюмировал Ким.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.