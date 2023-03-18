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Россияне трижды за сутки обстреляли Николаевскую область – Ким

Ким рассказал, как прошли минувшие сутки в Николаевской области
Ким рассказал, как прошли минувшие сутки в Николаевской области
Фото: Віталій Кім / Миколаївська ОДА / Telegram

Российские оккупанты 17 марта обстреливали Очаковскую и Куцурубскую громады Николаевской области. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким 18 марта.

"Вчера, 17 марта, в 12:56 и 21:15 враг наносил минометные и артиллерийские удары по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Также вечером, 17 марта, в 20:30 вражеские артиллерийские обстрелы фиксировались по территории Куцурубской громаду. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, – проинформировал глава ОВА.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно, резюмировал Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Россия, Николаев, оккупация, Первомайск, Николаевская область, артиллерия, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, удары, миномет, Очаков, Виталий Ким, российские оккупанты, Вознесенск, деоккупация, Куцуруб
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