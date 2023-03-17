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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за день пять раз обстреливали Очаковскую общину – Ким

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Ким рассказал о российских обстрелах Николаевской области
Ким рассказал о российских обстрелах Николаевской области
Фото: Віталій Кім - голова Миколаївської ОДА / Facebook

Российские оккупанты 16 марта пять раз обстреливали Николаевскую область. Об этом сообщил в Telegram глава областной военной администрации Виталий Ким 17 марта.

"В 9.50, 11.53, 13.57, 16.00 и 17.48 враг наносил минометные удары по акватории Очаковской общины", – говорится в сообщении.

Ким добавил, что пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – сообщил он.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Николаевская область, обстрелы, война России против Украины, Очаков, Виталий Ким
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