Оккупанты из минометов обстреляли Очаковскую общину – глава Николаевской ОВА

"Вчера, 13 марта, в 18.26 враг наносил минометные удары по акватории Очаковской общины", – говорится в сообщении.

По данным ОВА, пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли "относительно спокойно", добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.