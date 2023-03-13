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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Один человек погиб при обстреле Николаевской области – ОВА

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Утром 13 марта обстрелу подверглась Николаевская область, под завалами могут быть люди
Утром 13 марта обстрелу подверглась Николаевская область, под завалами могут быть люди
Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской ОГА / Telegram (иллюстративное)

В результате обстрела одного из населенных пунктов Куцурубской общины Николаевской области утром 13 марта погиб местный житель, сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Разрушены жилые дома, под завалами могут оставаться люди, добавил Ким.

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.

Теги: Россия, Николаев, Николаевская область, жертвы, обстрелы, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, погибшие, Виталий Ким, российские оккупанты, Куцуруб
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