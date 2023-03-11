Оккупанты обстреляли Николаевскую область, повреждено админздание и жилые дома – Ким

"Ориентировочно в 21.45 и 23.52 вражеским обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской общины. Повреждены админздание, жилые дома, хозяйственные постройки", – написал Ким.
По его данным, в результате обстрелов никто не пострадал.
Помимо этого, вчера в 09.11, 09.43, 15.02 и 17.30 враг наносил удары по акватории Очаковской общины. Там также обошлось без пострадавших
"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", – отметил глава ОВА.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.