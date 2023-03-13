В Николаевской области в результате обстрела оккупантов двое погибших, двое раненых, пострадал ребенок – ОВА

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978-го и 1980 годов рождения, ребенка семи лет забрала "скорая". Кроме того, два человека получили ранения", – написал Ким.
Ранее Ким сообщал об одном погибшем во время утреннего обстрела Куцурубской общины.
Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня полномасштабного нападения, с 24 февраля 2022 года. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.
В конце августа ВСУ начали наступательные действия, в том числе на юге. К первой половине ноября украинские военные освободили от российских оккупантов почти всю Николаевскую область, исключение – Кинбурнская коса. После этого ситуация в регионе стабилизировалась.