В Николаевской области в результате обстрела оккупантов двое погибших, двое раненых, пострадал ребенок – ОВА

В Николаевской области есть погибшие и раненые после российского обстрела 13 марта Фото: ГСЧС Украины / Telegram

"В результате утреннего вражеского обстрела населенного пункта Куцурубской общины погибли мужчина и женщина 1978-го и 1980 годов рождения, ребенка семи лет забрала "скорая". Кроме того, два человека получили ранения", – написал Ким.

Ранее Ким сообщал об одном погибшем во время утреннего обстрела Куцурубской общины.