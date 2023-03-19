ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты атакуют на шести направлениях – Генштаб ВСУ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
На Донбассе идут интенсивные бои
На Донбассе идут интенсивные бои
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты пытаются наступать на шести направлениях на востоке Украины – купянском, лиманском, бахмутском, авдеевском, марьинском и шахтерском. Об этом проинформировал 19 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское. [...] На бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка".

"На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – отметили украинские военные.

Они подчеркнули, что на всех направлениях российские оккупанты ведут обстрелы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid0nPr7nc6RpDPVWrBVedZzgfWaBAkFk1x1B7CXEKb5jL2awtcXPdLkX2W9PWJUGHnyl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, Лиман, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, вторжение, Купянск, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
55-летний Остап Ступка рассказал, как познакомился с третьей женой, которая младше его на 20 лет. Фото
Галина ГРИШИНА
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
"Результат не хуже, чем после ухода в салоне". Димопулос поделилась лайфхаком по уходу за волосами в домашних условиях
Галина ГРИШИНА
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
К чему приводит дефицит массы тела. Гинеколог озвучила последствия излишней худобы для женского здоровья
Галина ГРИШИНА
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
  "Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья
Галина ГРИШИНА
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
"Давно так не смеялся". Кулеба показал, как лошадь облизала ему ухо
Галина ГРИШИНА
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
"Это вообще смешно". Полякова объяснила, почему не считает Тину Кароль своей конкуренткой по шоу-бизнесу
Галина ГРИШИНА
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и со стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (64081)
2
Мишина показала, как принимает душ (33575)
3
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (32865)
4
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (28093)
5
"Рубрика "Любимые видео". Галкин показал ролик с танцующей Пугачевой (23093)
6
"Это очень вкусно! Магазинного больше не захотите". Простой рецепт творожного печенья (17290)
7
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт (16538)
8
"Знала только суррогатная мать". Хилтон рассказала, какой подарок сделала матери после того, как скрыла от нее рождение своего первенца (16205)
 
 
 
 