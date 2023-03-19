Российские оккупанты атакуют на шести направлениях – Генштаб ВСУ

"На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское. [...] На бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, "на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка".

"На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – отметили украинские военные.

Они подчеркнули, что на всех направлениях российские оккупанты ведут обстрелы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)