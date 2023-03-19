Российские оккупанты атакуют на шести направлениях – Генштаб ВСУ

"На купянском и лиманском направлениях противник продолжает попытки прорвать оборону наших войск. Вел безуспешные наступательные действия в районе населенного пункта Новоселовское. [...] На бахмутском направлении враг не прекращает попыток захватить город Бахмут. Отражены атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Ивановское, Богдановка и Григоровка", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба ВСУ, "на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Каменка, Авдеевка, Северное, Бердичи и Марьинка".
"На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – отметили украинские военные.
Они подчеркнули, что на всех направлениях российские оккупанты ведут обстрелы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.