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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне уже проиграли сражение за Бахмут – ВСУ

Украинские военные успешно дают отпор оккупантам под Бахмутом, рассказал Череватый
Украинские военные успешно дают отпор оккупантам под Бахмутом, рассказал Череватый
Фото: EPA

Российские войска продолжают атаковать Бахмут Донецкой области "по инерции", но тактически это сражение они уже проиграли. Об этом заявил спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Сложно назвать большим наступлением нынешние действия россиян. Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", – сказал он.

Череватый подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Они истощают оккупантов, снижают их боевые возможности и ломают боевой дух оккупантов.

"Истерические заявления [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина [о нехватке боеприпасов] – это, наверное, сигнал SOS руководству РФ. Он постоянно говорил, что им не хватает снарядов. Сейчас заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина – это лучший демотиватор для российских войск", – добавил спикер.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Игорь Гиркин, российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, Евгений Пригожин, Сергей Череватый
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