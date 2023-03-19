Россияне уже проиграли сражение за Бахмут – ВСУ

"Сложно назвать большим наступлением нынешние действия россиян. Сейчас они, по сути, тактически не могут завершить операцию по захвату украинского районного центра Бахмут. Да, там очень активные бои, они еще продолжают по инерции совершать по несколько десятков атак, но они несут огромные потери", – сказал он.

Череватый подчеркнул, что украинское командование и штабы правильно планируют оборону. Они истощают оккупантов, снижают их боевые возможности и ломают боевой дух оккупантов.

"Истерические заявления [основателя ЧВК "Вагнер" Евгения] Пригожина [о нехватке боеприпасов] – это, наверное, сигнал SOS руководству РФ. Он постоянно говорил, что им не хватает снарядов. Сейчас заявления Пригожина и террориста Игоря Гиркина – это лучший демотиватор для российских войск", – добавил спикер.