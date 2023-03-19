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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак заявил, что планы России оккупировать Бахмут проваливаются

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Ермак: Впереди Украина
Ермак: Впереди – Украина
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российским оккупантам не удастся захватить Бахмут Донецкой области. Об этом в Telegram 19 марта заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Силы обороны продолжают сдерживать врага на востоке, их планы по оккупации Бахмута сейчас проваливаются. Впереди – Украина", – подчеркнул глава ОП.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, оборона, ВСУ, война России против Украины, Бахмут, Андрей Ермак
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