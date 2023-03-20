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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, продолжаются позиционные бои – Генштаб ВСУ

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ВСУ держат оборону на нескольких направлениях, отметили в Генштабе
ВСУ держат оборону на нескольких направлениях, отметили в Генштабе
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупанты ведут наступательные действия на востоке Украины. Об этом проинформировал 20 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского. На бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное".

"На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

По его данным, на всех направлениях, в том числе на севере страны, российские войска ведут обстрелы.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gw2dfuzGryLdj21fwae42mGLNRHyFnM5MDnAzmDD4EZUjNJFUWgcjBQv1cSiTPael

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.

Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Донбасс, Генштаб ВСУ, оборона, Шахтерск, Марьинка, Авдеевка, вторжение, ВСУ, обстрелы, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты
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