Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, продолжаются позиционные бои – Генштаб ВСУ

"Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского. На бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное".
"На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
По его данным, на всех направлениях, в том числе на севере страны, российские войска ведут обстрелы.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Ситуация в Бахмуте "крайне напряженная", сообщал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский 28 февраля 2023 года.
Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.