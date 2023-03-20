Оккупанты не оставляют попыток захватить Бахмут, продолжаются позиционные бои – Генштаб ВСУ

ВСУ держат оборону на нескольких направлениях, отметили в Генштабе Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Враг вел безуспешные наступательные действия в направлении Новоселовского. На бахмутском направлении оккупанты не оставляют попыток захватить город Бахмут. Там продолжаются постоянные позиционные бои. В то же время нашими защитниками были отражены атаки противника в районах Богдановки и Ивановского", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что на авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях "противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Бердичи, Авдеевка и Северное".

"На запорожском и херсонском направлениях противник ведет оборону", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

По его данным, на всех направлениях, в том числе на севере страны, российские войска ведут обстрелы.

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