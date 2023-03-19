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Видео: В гостях у Гордона / YouTube

Сядет ли Путин, Си в Москве, арест Трампа, Бахмут не сдается, Поворознюк на пути в зону. Стрим Голованова с Гордоном. Трансляция

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На YouTube-канале "В гостях у Гордона" транслируется стрим телеведущего Василия Голованова с журналистом Дмитрием Гордоном.

Во время интервью Голованов и Гордон обсудили: 

  • ордер на арест президента РФ Владимира Путина, выданный Международным уголовным судом;
  • визит главы КНР Си Цзиньпина в Москву;
  • приведет ли к протестам арест экс-президента США Дональда Трампа, о котором он заявил накануне;
  • что происходит в Бахмуте;
  • как продвигается журналистское расследование по бизнесмену Александру Поворознюку и многое другое.

Гордон родился в 1967 году в Киеве. Окончил Киевский инженерно-строительный институт, по специальности не работал. С конца 1980-х занимается журналистикой. Работал в самых известных украинских газетах ("Вечерний Киев", "Комсомольское знамя", "Комсомольская правда", "Киевские ведомости" и других). В 1995–2019 годах издавал собственную информационно-развлекательную газету "Бульвар Гордона". В 2013 году Гордон основал интернет-издание "ГОРДОН".

Голованов родился в 1982 году в Таллинне (Эстония). Окончил Национальную академию управления в Киеве и получил степени магистра финансов и бакалавра права. Был актером театра "Черный квадрат", вел шоу на радио и телевидении. Работал на телеканалах "Украина 24", NewsOne, "112 Украина".

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Дмитрий Гордон, Украина, война, Си Цзиньпин, арест, Дональд Трамп, трансляция, журналисты, война России против Украины, Василий Голованов, Александр Поворознюк
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