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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожской области оккупанты десятками привозят тяжелораненых в госпитали – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, только в один госпиталь привезли четыре грузовика с тяжелоранеными оккупантами
По данным Генштаба ВСУ, только в один госпиталь привезли четыре грузовика с тяжелоранеными оккупантами
Скриншот: Минобороны России / Telegram

Украинская армия нанесла за сутки 12 результативных ударов по объектам российских оккупантов на территории Украины. Об этом проинформировал 20 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "продолжая нести огромные потери, российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии столкновения".

"Так, в населенном пункте Розовка на временно оккупированной территории Запорожской области в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, в селе Высокое Запорожской области оккупанты обустроили госпиталь в здании школы.

"Туда в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал четыре медицинских грузовика на базе автомобиля КамАЗ", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02gw2dfuzGryLdj21fwae42mGLNRHyFnM5MDnAzmDD4EZUjNJFUWgcjBQv1cSiTPael

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

По состоянию на 20 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 165 610 человек личного состава.

Генштаб ВСУ уже сообщал ранее об использовании оккупантами школ для размещения в них госпиталей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: война, Генштаб ВСУ, военные, авиация, Запорожская область, артиллерия, Розовка, госпиталь, война России против Украины, школы, КамАЗ, больницы, грузовик, потери армии России
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