В Запорожской области оккупанты десятками привозят тяжелораненых в госпитали – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, только в один госпиталь привезли четыре грузовика с тяжелоранеными оккупантами Скриншот: Минобороны России / Telegram

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что "продолжая нести огромные потери, российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии столкновения".

"Так, в населенном пункте Розовка на временно оккупированной территории Запорожской области в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ", – объяснили в ВСУ.

Также, по данным Генштаба, в селе Высокое Запорожской области оккупанты обустроили госпиталь в здании школы.

"Туда в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал четыре медицинских грузовика на базе автомобиля КамАЗ", – подчеркнули в ВСУ.

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