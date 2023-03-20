В Запорожской области оккупанты десятками привозят тяжелораненых в госпитали – Генштаб ВСУ

"Авиация сил обороны за сутки нанесла девять ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что "продолжая нести огромные потери, российские захватчики обустраивают все больше своих госпиталей вдоль линии столкновения".
"Так, в населенном пункте Розовка на временно оккупированной территории Запорожской области в здании местной больницы расположено одно из таких заведений оккупантов. За минувшие сутки туда привезли около 50 тяжелораненых военнослужащих армии РФ", – объяснили в ВСУ.
Также, по данным Генштаба, в селе Высокое Запорожской области оккупанты обустроили госпиталь в здании школы.
"Туда в течение 19 марта было завезено большое количество тяжелораненых. Для этого враг использовал четыре медицинских грузовика на базе автомобиля КамАЗ", – подчеркнули в ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По состоянию на 20 марта потери российских войск в Украине составили, по данным Генштаба ВСУ, 165 610 человек личного состава.
Генштаб ВСУ уже сообщал ранее об использовании оккупантами школ для размещения в них госпиталей.