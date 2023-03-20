Оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных, 13 авиаударов и 56 раз обстреляли территорию Украины из РСЗО – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 13 авиационных ударов, осуществили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.

Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.

Также оккупанты активно обстреливали приграничные районы, села и города вблизи линии фронта из артиллерии.

На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях Генштаб зафиксировал обстрелы четырех населенных пунктов Черниговской области, пяти – Сумской и 13, включая город Волчанск, – Харьковской.

На купянском и лиманском направлениях враг обстреливал из артиллерии Купянск и четыре села Харьковской области, Северск, Белогоровку и еще три села – Луганской.

На бахмутском направлении российским обстрелам подверглись, кроме самого Бахмута, Майорск, Нью-Йорк и еще шесть населенных пунктов.

На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях вражеским обстрелам подверглись Марьинка, Авдеевка, Угледар и еще 13 населенных пунктов.

На запорожском и херсонском направлениях, где оккупанты обороняются, они обстреляли районы 27 населенных пунктов, включая Орехов Запорожской области и город Херсон.