Оккупанты за сутки нанесли шесть ракетных, 13 авиаударов и 56 раз обстреляли территорию Украины из РСЗО – Генштаб ВСУ

"Российские оккупанты нанесли шесть ракетных и 13 авиационных ударов, осуществили 56 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре Донецкой и Запорожской областей. Есть погибшие и раненые мирные граждане, повреждены объекты гражданской инфраструктуры", – сказано в сообщении.
Высокой остается вероятность ударов по всей территории Украины.
Также оккупанты активно обстреливали приграничные районы, села и города вблизи линии фронта из артиллерии.
На волынском, полесском, северском и слобожанском направлениях Генштаб зафиксировал обстрелы четырех населенных пунктов Черниговской области, пяти – Сумской и 13, включая город Волчанск, – Харьковской.
На купянском и лиманском направлениях враг обстреливал из артиллерии Купянск и четыре села Харьковской области, Северск, Белогоровку и еще три села – Луганской.
На бахмутском направлении российским обстрелам подверглись, кроме самого Бахмута, Майорск, Нью-Йорк и еще шесть населенных пунктов.
На авдеевском, марьинском и шахтерском направлениях вражеским обстрелам подверглись Марьинка, Авдеевка, Угледар и еще 13 населенных пунктов.
На запорожском и херсонском направлениях, где оккупанты обороняются, они обстреляли районы 27 населенных пунктов, включая Орехов Запорожской области и город Херсон.
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. Бои за Бахмут продолжаются восьмой месяц.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.