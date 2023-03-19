Оккупанты обстреляли село в Запорожской области, в котором остались преимущественно пожилые люди – ОВА

"Рашисты обстреляли село в Пологовском районе, в котором остались в основном пожилые люди. Вражеский огонь уничтожил летнюю кухню одного из домохозяйств. К счастью, владельцы не проживают в своем доме: они давно эвакуировались в безопасное место", – говорится в сообщении.

Спасатели тушат пожар, возникший вследствие атаки, добавили в ОВА.