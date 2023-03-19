Оккупанты обстреляли село в Запорожской области, в котором остались преимущественно пожилые люди – ОВА

"Рашисты обстреляли село в Пологовском районе, в котором остались в основном пожилые люди. Вражеский огонь уничтожил летнюю кухню одного из домохозяйств. К счастью, владельцы не проживают в своем доме: они давно эвакуировались в безопасное место", – говорится в сообщении.
Спасатели тушат пожар, возникший вследствие атаки, добавили в ОВА.
После полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года российские войска захватили часть Запорожской области.
Само Запорожье россияне захватить не смогли, но регулярно обстреливают его и другие города региона.