Войска РФ обстреляли Томарино Херсонской области, ранены два человека – глава РВА

"В результате обстрела ранения получили два человека. Пострадавшие были госпитализированы, им оказали необходимую помощь", – написал он.

Также разрушения получили дома мирных жителей, возник пожар, который жители села потушили самостоятельно.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина на 17 марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.