Оккупанты удерживают в заложниках по меньшей мере 940 жителей Херсонской области – ОВА

"Большинство из них – это гражданские люди, работники органов местного самоуправления, врачи, учителя", – сказал он.

Он отметил, что в сентябре прошлого года был создан координационный штаб по вопросам содействия освобождению жителей Херсонской области. В этом штабе работают представители ОВА, СБУ, прокуратуры, полиции и местных властей.

"Они ведут учет жителей области, которых похитили российские оккупанты. И работают над тем, чтобы вырвать наших людей из лап россиян. Совместными усилиями уже удалось вернуть домой 281 жителя области", – сказал Прокудин.

Он подчеркнул, что Украина "будет бороться за каждого своего гражданина, которого похитили россияне".

По данным главы ГУР Минобороны Украины, почти половина пленных украинцев, которых удерживают россияне, – гражданские.