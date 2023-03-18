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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты удерживают в заложниках по меньшей мере 940 жителей Херсонской области – ОВА

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По словам Прокудина, удалось освободить 281 жителя области, похищенного оккупантами
По словам Прокудина, удалось освободить 281 жителя области, похищенного оккупантами
Фото: Oleksandr Prokudin / Facebook

У властей Херсонской области есть информация о 940 лицах, которых похитили и незаконно держат в плену российские оккупанты. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 марта.

"Большинство из них  это гражданские люди, работники органов местного самоуправления, врачи, учителя",  сказал он.

Он отметил, что в сентябре прошлого года был создан координационный штаб по вопросам содействия освобождению жителей Херсонской области. В этом штабе работают представители ОВА, СБУ, прокуратуры, полиции и местных властей.

"Они ведут учет жителей области, которых похитили российские оккупанты. И работают над тем, чтобы вырвать наших людей из лап россиян. Совместными усилиями уже удалось вернуть домой 281 жителя области",  сказал Прокудин. 

Он подчеркнул, что Украина "будет бороться за каждого своего гражданина, которого похитили россияне".

По данным главы ГУР Минобороны Украины, почти половина пленных украинцев, которых удерживают россияне– гражданские. 

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Херсонская область, заложники, пленные, война России против Украины, Александр Прокудин
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