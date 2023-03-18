Ситуация на оккупированных территориях Херсонской области тяжелая и с каждым днем становится хуже – глава ОВА

"Ситуация на временно оккупированных территориях Херсона крайне тяжелая, и с каждым днем россияне делают жизнь там все более невыносимой. Местным жителям не хватает элементарной пищи и лекарств. Россияне лишили людей базовых вещей – медицины, образования, соцзащиты и т.д.", – сказал он.

Прокудин отметил, что на левобережье области захватчики закрывают больницы, грабят людей, а также обстреливают временно оккупированные территории для того, чтобы их пропаганда обвинила в этом украинскую армию.

"Самое ужасное – это российский террор. Людей похищают, пытают, убивают. Вырвавшиеся из плена рассказывают о бесчеловечных условиях – постоянных пытках и избиениях. Они [оккупанты] делают там, что хотят, поскольку чувствуют безнаказанность. Кто-то не понравился – забрали в плен. Им захотелось – отключили связь, оставили людей без света и воды", – рассказал он.

Глава ОВА отметил, что оккупанты используют гражданское население оккупированных территорий в качестве "заложников и живого щита, которым они прикрываются от украинской армии", в частности, обустраивают огневые позиции между домами, где живут мирные люди.

По его информации, уехать из оккупированных регионов области сейчас практически невозможно – россияне уже несколько месяцев как перекрыли выезд на подконтрольную Украине территорию. Единственным вариантом остается маршрут через аннексированный Крым, но это требует больше времени. Кроме того, при таком выезде россияне устраивают допросы, проверки и, если им что-то не понравится, людей отправляют на "подвал", сообщил Прокудин.

Он добавил, что на деоккупированных территориях области ситуация с безопасностью также сложная, захватчики обстреливают их каждый день. Поэтому власти предлагают всем желающим бесплатную эвакуацию в более безопасные регионы Украины.