ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ситуация на оккупированных территориях Херсонской области тяжелая и с каждым днем становится хуже – глава ОВА

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Прокудин рассказал о ситуации в регионе
Прокудин рассказал о ситуации в регионе
Фото: Oleksandr Prokudin / Facebook

Россияне лишили жителей захваченных территорий Херсонской области доступа к базовым человеческим потребностям. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 марта.

"Ситуация на временно оккупированных территориях Херсона крайне тяжелая, и с каждым днем россияне делают жизнь там все более невыносимой. Местным жителям не хватает элементарной пищи и лекарств. Россияне лишили людей базовых вещей – медицины, образования, соцзащиты и т.д.", – сказал он.

Прокудин отметил, что на левобережье области захватчики закрывают больницы, грабят людей, а также обстреливают временно оккупированные территории для того, чтобы их пропаганда обвинила в этом украинскую армию.

"Самое ужасное – это российский террор. Людей похищают, пытают, убивают. Вырвавшиеся из плена рассказывают о бесчеловечных условиях – постоянных пытках и избиениях. Они [оккупанты] делают там, что хотят, поскольку чувствуют безнаказанность. Кто-то не понравился – забрали в плен. Им захотелось – отключили связь, оставили людей без света и воды", – рассказал он.

Глава ОВА отметил, что оккупанты используют гражданское население оккупированных территорий в качестве "заложников и живого щита, которым они прикрываются от украинской армии", в частности, обустраивают огневые позиции между домами, где живут мирные люди. 

По его информации, уехать из оккупированных регионов области сейчас практически невозможно – россияне уже несколько месяцев как перекрыли выезд на подконтрольную Украине территорию. Единственным вариантом остается маршрут через аннексированный Крым, но это требует больше времени. Кроме того, при таком выезде россияне устраивают допросы, проверки и, если им что-то не понравится, людей отправляют на "подвал", сообщил Прокудин. 

Он добавил, что на деоккупированных территориях области ситуация с безопасностью также сложная, захватчики обстреливают их каждый день. Поэтому власти предлагают всем желающим бесплатную эвакуацию в более безопасные регионы Украины.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: оккупация, Херсонская область, заложники, пытки, эвакуация, обстрелы, война России против Украины, Александр Прокудин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
36-летний Ступка спустя год после расставания официально развелся с женой
Галина ГРИШИНА
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
Дорофеева в трикотажной майке и стразами на носу станцевала перед камерой. Видео
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
"Это можно выдержать?" Стилист Мишиной показал, как готовил постройневшую артистку к съемке в белье
Галина ГРИШИНА
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Сын Ротару сообщил о смерти тещи
Галина ГРИШИНА
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Звезда "Один дома" Калкин во второй раз стал отцом – СМИ
Галина ГРИШИНА
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
28-летняя Репяхова рассказала о новой работе 57-летнего Павлика: Будет завкафедрой, где много молодых девушек
Галина ГРИШИНА
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Как быстро отрастить красивые и пышные волосы. Семь добавок, которые улучшат состояние волос
Галина ГРИШИНА
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Экоинспекторы и полиция штрафуют продавцов черемши на суммы до 4 тыс. грн. Клопотенко прокомментировал
Галина ГРИШИНА
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
33-летняя Мишина показала, как за четыре месяца похудения изменилась ее фигура. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Как дома быстро ушить джинсы в талии. Простой лайфхак для тех, кто не умеет шить. Видео
Галина ГРИШИНА
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Кассель, Грин и другие. Состоялась презентация постеров к французской ленте "Три мушкетера: Д’Артаньян"
Галина ГРИШИНА
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Солистка Go-A Павленко сменила короткую стрижку на каре. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Новая трактовка вышиванки и акцент на индивидуальности. Андре Тан презентовал весеннюю коллекцию женской одежды. Фото
Галина ГРИШИНА
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
53-летняя Лопес снялась в боди с узкими трусами
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Аваков рассказал, как изменился Олег Ляшко после того, как отправился на фронт
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Дорофеева снялась сидя на стуле с разведенными ногами. Фото (48780)
2
Мишина показала вблизи тело в нижнем белье с прорезями на груди и в паху (36236)
3
Как выглядела Тринчер до увеличения груди и какой стала после. Фото. Видео (33526)
4
Без бюстгальтера и с голым пупом. Новая избранница Остапчука показала, в каком виде ходила в университет (24996)
5
"Ох, ну, это же любовь". Мишина показала себя в тренажерном зале среди штанг и мужчин (24559)
6
Мишина показала, как принимает душ (23755)
7
Дорофеева, которая пожаловалась на плохое самочувствие, показала на сцене живот (21365)
8
"Люди исчезают – понимаете?!" Сумская призналась, что ее дочь в РФ поддерживает Украину, но "делает все, чтобы дети были в безопасности" (20137)
 
 
 
 