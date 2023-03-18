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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Херсонской области российскими обстрелами повреждено и разрушено 3,7 тыс. жилых домов – ОВА

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В регионе тысячи жилых домов повреждены или разрушены российскими ударами
В регионе тысячи жилых домов повреждены или разрушены российскими ударами
Фото: EPA

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в Херсонской области повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 марта.

"Сейчас более 5,4 тыс. объектов в области повреждены или разрушены в результате вражеских ударов. Из-за обстрелов больше всего пострадали дома людей – частные и многоквартирные. Это более 3,7 тыс. зданий", – сказал Прокудин.

По его словам, чтобы провести текущий и капитальный ремонт и демонтаж, где он нужен, понадобится более 27,4 млн грн. Техническое обследование поврежденных объектов стоит ориентировочно 100,5 тыс. грн.

Он также сообщил, что 15 марта Херсонская ОВА и управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) подписали меморандум о взаимопонимании, который поможет восстановлению кровель жилых домов в области.

По его словам, в рамках проекта "Украина – это дом", который стартует при поддержке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, общины Херсона будут получать комплекты материалов для капитального ремонта кровель.

Кроме того, помогать в восстановлении области намерена Швеция. 

"В Посаде-Покровском, значительно пострадавшем от российских ударов, для людей, чье жилье разрушено, установят 328 модульных домиков. Их предоставили от шведской службы гражданской защиты из стратегических резервов Европейского союза путем реализации механизма гражданской защиты ЕС. Также уже разработаны проекты восстановления общины, в том числе детского сада и амбулатории",  добавил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: ООН, Швеция, Херсонская область, ремонт, жилье, обстрелы, война России против Украины, разрушения, инфраструктура, дом, восстановление, Александр Прокудин
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