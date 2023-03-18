В Херсонской области российскими обстрелами повреждено и разрушено 3,7 тыс. жилых домов – ОВА

"Сейчас более 5,4 тыс. объектов в области повреждены или разрушены в результате вражеских ударов. Из-за обстрелов больше всего пострадали дома людей – частные и многоквартирные. Это более 3,7 тыс. зданий", – сказал Прокудин.

По его словам, чтобы провести текущий и капитальный ремонт и демонтаж, где он нужен, понадобится более 27,4 млн грн. Техническое обследование поврежденных объектов стоит ориентировочно 100,5 тыс. грн.

Он также сообщил, что 15 марта Херсонская ОВА и управление верховного комиссара по делам беженцев ООН (УВКБ ООН) подписали меморандум о взаимопонимании, который поможет восстановлению кровель жилых домов в области.

По его словам, в рамках проекта "Украина – это дом", который стартует при поддержке Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры, общины Херсона будут получать комплекты материалов для капитального ремонта кровель.

Кроме того, помогать в восстановлении области намерена Швеция.

"В Посаде-Покровском, значительно пострадавшем от российских ударов, для людей, чье жилье разрушено, установят 328 модульных домиков. Их предоставили от шведской службы гражданской защиты из стратегических резервов Европейского союза путем реализации механизма гражданской защиты ЕС. Также уже разработаны проекты восстановления общины, в том числе детского сада и амбулатории", – добавил Прокудин.