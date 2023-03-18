Глава Херсонской ОВА Прокудин: С посевной в этом году сложности, разминировано около 10% земель

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено минами и боеприпасами, Херсонская область – одна из самых пострадавших Фото: ДСНС України / Telegram

"Пока более чем из 500 тыс. га земель пиротехники ГСЧС и Нацполиции разминировали лишь немногим более 10%. На остальной части территорий посевную проводить нельзя из-за высокой минной опасности", – сказал Прокудин.

Он отметил, что работы по разминированию территории области продолжаются беспрерывно. "Поэтому подождем с пессимистическими прогнозами", – добавил чиновник.

В этом марте вышло две большие статьи о проблемах фермеров в деоккупированной части юга Украины – в американском The New York Times и украинском издании "Новинарня".

Один из авторов обоих материалов, репортер Стас Козлюк в своем Twitter 16 марта вкратце описал ситуацию: "Выглядит все, мягко скажем, не очень оптимистично... Поля заминированы, фермеры ограблены, денег нет, техники нет, посевного материала нет".

А навіть якби той посівний матеріал і був, то куди його сіяти? В заміновані наглухо поля? Чи в обхід мінних загороджень? Ну ок, протитанкові міни ще побачити можна. Що робити з протипіхотними, які там же в полі лежать? А з касетними снарядами? pic.twitter.com/qLndJ2hkrh — Замаханий репортер (@ReporterTired) March 16, 2023

Он отметил, что страдает как большой бизнес, так и фермеры, потому что "развалило хозяйства примерно одинаково": зернохранилища побиты обстрелами; часть техники уничтожена; зерно, запасенное на посевную, сгнило.

І бізнес, і фермери кажуть, що у цій історії могли б допомогти банківські кредити, але є одна проблема: через росіян неможливо закласти бодай щось. Ну бо читайте вище: техніку вкрали, зерносховища розвалили. Як домовлятися про кредити з банками - не ясно. pic.twitter.com/4yXjFp3Ei6 — Замаханий репортер (@ReporterTired) March 16, 2023

По словам журналиста, фермеры все равно продолжают работать, используя металлоискатели, выводя тракторы в поля на свой страх и риск. "Говорят, что выбора нет: ты либо начинаешь работать и выбираться из ямы, либо если твой бизнес простоит еще год – он окончательно умрет", – рассказал Козлюк.

При цьому ці люди, крва, продовжують працювати. Ви бачили фермерів з металошукачами? Я бачив. Кажуть, що вибору нема: ти або починаєш працювати і вибиратися з ями, або якщо твій бізнес простоїть ще рік – він остаточно помре. Тому трактори їдуть в поля. На свій страх і ризик. pic.twitter.com/8m4gv8lDUx — Замаханий репортер (@ReporterTired) March 16, 2023

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.