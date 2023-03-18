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Глава Херсонской ОВА Прокудин: С посевной в этом году сложности, разминировано около 10% земель

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В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено минами и боеприпасами, Херсонская область одна из самых пострадавших
В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено минами и боеприпасами, Херсонская область – одна из самых пострадавших
Фото: ДСНС України / Telegram

С посевной кампанией в Херсонской области в этом году есть сложности из-за высокой заминированности земель, сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина", опубликованном 17 марта.

"Пока более чем из 500 тыс. га земель пиротехники ГСЧС и Нацполиции разминировали лишь немногим более 10%. На остальной части территорий посевную проводить нельзя из-за высокой минной опасности", – сказал Прокудин.

Он отметил, что работы по разминированию территории области продолжаются беспрерывно. "Поэтому подождем с пессимистическими прогнозами", – добавил чиновник. 

В этом марте вышло две большие статьи о проблемах фермеров в деоккупированной части юга Украины – в американском The New York Times и украинском издании "Новинарня".

Один из авторов обоих материалов, репортер Стас Козлюк в своем Twitter 16 марта вкратце описал ситуацию: "Выглядит все, мягко скажем, не очень оптимистично... Поля заминированы, фермеры ограблены, денег нет, техники нет, посевного материала нет". 

Он отметил, что страдает как большой бизнес, так и фермеры, потому что "развалило хозяйства примерно одинаково": зернохранилища побиты обстрелами; часть техники уничтожена; зерно, запасенное на посевную, сгнило.

По словам журналиста, фермеры все равно продолжают работать, используя металлоискатели, выводя тракторы в поля на свой страх и риск. "Говорят, что выбора нет: ты либо начинаешь работать и выбираться из ямы, либо если твой бизнес простоит еще год – он окончательно умрет", – рассказал Козлюк.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила 4 марта вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: бизнес, Херсонская область, саперы, война России против Украины, разминирование, фермеры, мины, зерно, Александр Прокудин
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