В Черниговской области на противотанковой мине подорвался трактор, водитель ранен. Фото

"На обочине автодороги общего пользования в направлении села Скоринец Ивановской общины на взрывном устройстве, предварительно, противотанковой мине, подорвался трактор с прицепом", – говорится в сообщении.

В результате происшествия травмирован тракторист. Его госпитализировали.

На место происшествия выехали пятеро пиротехников ГСЧС со специальной техникой.

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.