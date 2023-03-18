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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Черниговской области на противотанковой мине подорвался трактор, водитель ранен. Фото

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В результате взрыва тракторист ранен, его отправили в больницу
В результате взрыва тракторист ранен, его отправили в больницу
Фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області / Facebook

В Черниговском районе 40-летний местный житель 17 марта получил травмы в результате подрыва трактора на мине на обочине дороги. Об этом сообщили в областном управлении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"На обочине автодороги общего пользования в направлении села Скоринец Ивановской общины на взрывном устройстве, предварительно, противотанковой мине, подорвался трактор с прицепом",  говорится в сообщении.

В результате происшествия травмирован тракторист. Его госпитализировали. 

На место происшествия выехали пятеро пиротехников ГСЧС со специальной техникой. 

Контекст:

В результате российской агрессии около 30% территории Украины загрязнено взрывоопасными предметами, на разминирование может потребоваться до 10 лет, сообщал 7 марта 2023 года спикер ГСЧС Украины Александр Хорунжий. Наиболее загрязненные – Харьковская и Херсонская области, где враг находился дольше всего.

Президент Украины Владимир Зеленский 13 марта заявил, что более 170 тыс. км² территории Украины остаются опасными из-за неразорвавшихся мин и снарядов, существенная часть этой территории – земля аграриев.

В Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий. Каждый день специалисты ликвидируют более тысячи боеприпасов, отмечают в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

Учитывая масштабы загрязнения, при имеющихся у Украины ресурсах разминирование может продлиться 70 лет, отметила вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко.

Теги: взрыв, ГСЧС, раненые, Черниговская область, война России против Украины, мины
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