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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нидерланды вместе с Бельгией в 2025 году предоставят Украине два минных тральщика – министр обороны

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Минные тральщики это вклад в будущее ВСУ, отметила Оллонгрен
Минные тральщики – это вклад в будущее ВСУ, отметила Оллонгрен
Фото: EPA

Нидерланды вместе с Бельгией в 2025 году предоставят Украине два минных тральщика класса Alkmaar.

Об этом 14 марта в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Мероприятие транслировалось на канале Ukraine Media Center Odesa в YouTube.

"Нидерланды предоставят два минных тральщика класса Alkmaar, и мы начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать эти корабли. Это будет сделано с Бельгией и другими нашими союзниками. Корабли будут готовы к использованию в 2025 году, – рассказала Оллонгрен. – Вопрос мин в Черном море – он уже проблематичен, он не закончится вместе с войной. Именно поэтому эти минные тральщики – это вклад в будущее ВСУ".  

Также Нидерланды передадут мосты и переправы, добавила министр обороны.

По словам Резникова, в вопросе сроков поставок кораблей Украине следует учитывать три компонента.

"Первое – это время подготовки экипажа... Это сложные системы... Второе – пока продолжается открытая фаза этой войны, в соответствии с конвенцией Монтре, невозможен проход военных кораблей через Босфор. Даже при условии, что экипажи завтра будут готовы, корабль не сможет пройти", – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Третий фактор, продолжил Резников, – после освобождения всех временно оккупированных территорий нужно будет "построить новую архитектуру безопасности, как минимум в Европе, что будет предусматривать гарантии безопасности Украины".

"Пока эти гарантии безопасности Украины не будут понятны, в том числе России, разминирование акватории Черного моря опасно", – указал министр.

Резников добавил, что украинские моряки могут овладеть этими кораблями быстрее, поэтому сроки их поставок могут ускориться.

Нидерланды с начала войны предоставляют Украине военную помощь, в частности САУ, системы ПВО, танки. Всего Нидерланды передали Украине помощи на сумму более чем €1,2 млрд, проинформировала Оллонгрен.

Контекст:

В марте 2022 года главный редактор издания BlackSeaNews Андрей Клименко сообщал, что Россия заминировала в Черном море рекомендованные пути для гражданских судов от Босфора до Одессы и обвинила в этом Украину.

Якорные мины, установленные российскими оккупантами в море, регулярно прибивает к побережью Одесской области. В результате их детонирования у пляжей получают ранения и гибнут гражданские. Дрейфующие мины неоднократно обезвреживали украинские военные.

Теги: Россия, Украина, Одесса, Нидерланды, Черное море, Бельгия, танки, ПВО, военные учения, Алексей Резников, Минобороны, ВСУ, война России против Украины, архитектура, разминирование, безопасность, мины, корабли, брифинг, экипаж, Кайса Оллонгрен
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