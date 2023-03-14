Нидерланды вместе с Бельгией в 2025 году предоставят Украине два минных тральщика – министр обороны

Об этом 14 марта в Одессе на совместном брифинге с министром обороны Украины Алексеем Резниковым сообщила глава минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Мероприятие транслировалось на канале Ukraine Media Center Odesa в YouTube.

"Нидерланды предоставят два минных тральщика класса Alkmaar, и мы начнем готовить украинские подразделения, чтобы они знали, как использовать эти корабли. Это будет сделано с Бельгией и другими нашими союзниками. Корабли будут готовы к использованию в 2025 году, – рассказала Оллонгрен. – Вопрос мин в Черном море – он уже проблематичен, он не закончится вместе с войной. Именно поэтому эти минные тральщики – это вклад в будущее ВСУ".

Также Нидерланды передадут мосты и переправы, добавила министр обороны.

По словам Резникова, в вопросе сроков поставок кораблей Украине следует учитывать три компонента.

"Первое – это время подготовки экипажа... Это сложные системы... Второе – пока продолжается открытая фаза этой войны, в соответствии с конвенцией Монтре, невозможен проход военных кораблей через Босфор. Даже при условии, что экипажи завтра будут готовы, корабль не сможет пройти", – подчеркнул глава Минобороны Украины.

Третий фактор, продолжил Резников, – после освобождения всех временно оккупированных территорий нужно будет "построить новую архитектуру безопасности, как минимум в Европе, что будет предусматривать гарантии безопасности Украины".

"Пока эти гарантии безопасности Украины не будут понятны, в том числе России, разминирование акватории Черного моря опасно", – указал министр.

Резников добавил, что украинские моряки могут овладеть этими кораблями быстрее, поэтому сроки их поставок могут ускориться.

Нидерланды с начала войны предоставляют Украине военную помощь, в частности САУ, системы ПВО, танки. Всего Нидерланды передали Украине помощи на сумму более чем €1,2 млрд, проинформировала Оллонгрен.