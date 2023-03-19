Россияне более 50 раз за сутки атаковали Херсонскую область, в результате обстрелов ранены два мирных жителя – ОВА

Противник выпустил по населенным пунктам региона 269 снарядов из минометов, РСЗО, артиллерии, танков, беспилотников. Помимо этого, россияне наносили по Херсонской области ракетные удары.

"Жилые кварталы Херсона российские военные обстреляли пять раз. Вражеские снаряды попали в частные и многоквартирные дома", – говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в Херсонской области в результате российских обстрелов ранения получили два мирных жителя.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

По данным главы Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина на 17 марта 2023 года, с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе повреждено или разрушено более 5,4 тыс. объектов, 3,7 тыс. из них – это жилые дома.