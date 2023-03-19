Спасатели потушили пожар, возникший на объекте инфраструктуры в Новомосковске после атаки российских БПЛА – глава Днепропетровской ОВА

"В Новомосковске два дня ликвидировали последствия ударов БПЛА. Работы завершены. Спасибо всем причастным. Вы – сила", – написал он.
В ночь с 17-го на 18 марта россияне атаковали Украину дронами Shahed. Военным удалось сбить 11 из 16, но три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области, еще два – в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.
Мэр Новомосковска Сергей Резник сообщал 18 марта, что на территории предприятия в городе загорелись нефтепродукты. Он писал, что в результате удара беспилотников повреждены также 10 жилых домов, находящихся рядом с пораженным промышленным предприятием.
Оккупанты не впервые атакуют Новомосковск. В марте 2022 года россияне попали по заводу в городе, сообщали в ОВА. В апреле нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.
В июне оккупанты разрушили ракетами нефтебазу в Новомосковском районе. Пожар тогда тушили около 4,5 суток. В результате атаки три человека погибли, 14 получили ожоги и ранения.