Спасатели потушили пожар, возникший на объекте инфраструктуры в Новомосковске после атаки российских БПЛА – глава Днепропетровской ОВА

"В Новомосковске два дня ликвидировали последствия ударов БПЛА. Работы завершены. Спасибо всем причастным. Вы – сила", – написал он.

В ночь с 17-го на 18 марта россияне атаковали Украину дронами Shahed. Военным удалось сбить 11 из 16, но три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области, еще два – в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.

Мэр Новомосковска Сергей Резник сообщал 18 марта, что на территории предприятия в городе загорелись нефтепродукты. Он писал, что в результате удара беспилотников повреждены также 10 жилых домов, находящихся рядом с пораженным промышленным предприятием.