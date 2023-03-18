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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Новомосковске продолжают гореть нефтепродукты после ночной атаки российских дронов, пожар локализовали

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Пожар еще продолжается, но уже локализован
Пожар еще продолжается, но уже локализован
Фото: ДСНС України / Telegram (архив)

В Новомосковске Днепропетровской области продолжается пожар, начавшийся в ночь на 18 марта после попадания запущенных россиянами ударных беспилотников по объекту инфраструктуры. Об этом сообщил в Telegram мэр Новомосковска Сергей Резник.

"На территории предприятия загорелись нефтепродукты. Спасателям удалось локализовать пожар, угрозы распространения огня на жилой сектор нет. Пожарные продолжают держать ситуацию под контролем", – написал Резник днем 18 марта. 

По его словам, утром в городе были проведены исследования воздуха в жилом квартале вблизи источника выбросов.

"Состояние воздуха и радиационный фон на территории города на эту минуту остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", – написал мэр.

Резник сообщил, что в результате удара беспилотников повреждены также 10 жилых домов, находящихся рядом с пораженным промышленным предприятием. Из бюджета города выделят материальную помощь их владельцам. 

Контекст:

В ночь с 17-го на 18 марта россияне атаковали Украину дронами Shahed. Военным удалось сбить 11 из 16, но три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области, еще два – в объект критической инфраструктуры в Новомосковске. 

Оккупанты не впервые атакуют Новомосковск. В марте 2022 года россияне попали по заводу в городе, сообщали в ОВА. В апреле нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

В июне оккупанты разрушили ракетами нефтебазу в Новомосковском районе. Пожар тогда тушили около 4,5 суток. В результате атаки три человека погибли, 14 получили ожоги и ранения.

Теги: пожар, ГСЧС, Днепропетровская область, беспилотники, спасатели, Новомосковск, обстрелы, война России против Украины, нефтепродукты, дрон-камикадзе
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