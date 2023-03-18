В Новомосковске продолжают гореть нефтепродукты после ночной атаки российских дронов, пожар локализовали

Пожар еще продолжается, но уже локализован Фото: ДСНС України / Telegram (архив)

"На территории предприятия загорелись нефтепродукты. Спасателям удалось локализовать пожар, угрозы распространения огня на жилой сектор нет. Пожарные продолжают держать ситуацию под контролем", – написал Резник днем 18 марта.

По его словам, утром в городе были проведены исследования воздуха в жилом квартале вблизи источника выбросов.

"Состояние воздуха и радиационный фон на территории города на эту минуту остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", – написал мэр.

Резник сообщил, что в результате удара беспилотников повреждены также 10 жилых домов, находящихся рядом с пораженным промышленным предприятием. Из бюджета города выделят материальную помощь их владельцам.