В Новомосковске продолжают гореть нефтепродукты после ночной атаки российских дронов, пожар локализовали

"На территории предприятия загорелись нефтепродукты. Спасателям удалось локализовать пожар, угрозы распространения огня на жилой сектор нет. Пожарные продолжают держать ситуацию под контролем", – написал Резник днем 18 марта.
По его словам, утром в городе были проведены исследования воздуха в жилом квартале вблизи источника выбросов.
"Состояние воздуха и радиационный фон на территории города на эту минуту остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", – написал мэр.
Резник сообщил, что в результате удара беспилотников повреждены также 10 жилых домов, находящихся рядом с пораженным промышленным предприятием. Из бюджета города выделят материальную помощь их владельцам.
В ночь с 17-го на 18 марта россияне атаковали Украину дронами Shahed. Военным удалось сбить 11 из 16, но три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе Львовской области, еще два – в объект критической инфраструктуры в Новомосковске.
Оккупанты не впервые атакуют Новомосковск. В марте 2022 года россияне попали по заводу в городе, сообщали в ОВА. В апреле нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.
В июне оккупанты разрушили ракетами нефтебазу в Новомосковском районе. Пожар тогда тушили около 4,5 суток. В результате атаки три человека погибли, 14 получили ожоги и ранения.