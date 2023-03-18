Львовскую область ночью атаковали дронами Shahed. ПВО сбила три из шести беспилотников – ОВА

"Около часа ночи [18 марта], нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО. Спасибо ВК [воздушному командованию] "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко", – написал Козицкий.
Он добавил, что еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе.
"Помещения повреждены. Самое важное – пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.
Тревогу в Украине начали объявлять в районе 21.00 17 марта. Вначале – в восточных и южных регионах, затем в Киеве, центральных и северных областях, позже – в некоторых западных. К 1.56 18 марта тревогу отменили во всех регионах, за исключением временно оккупированного Крыма, а также Луганской области.
Два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, там серьезные разрушения. Еще три Shahed в регионе сбили подразделения воздушного командования "Восток".
Всего, по данным Воздушных силы Вооруженных сил Украины, российские оккупанты вечером 17 марта и ночью 18 марта выпустили по Украине 16 дронов-камикадзе Shahed, уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.
Предыдущий массированный удар с помощью ракет и дронов оккупанты нанесли в ночь на 9 марта. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", которые оккупанты также применили, отметили в Воздушных силах. Из восьми выпущенных дронов ВСУ тогда уничтожили половину.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил 15 марта, что с сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных ракетах оккупантов, а также более 650 дронов-камикадзе.