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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Львовскую область ночью атаковали дронами Shahed. ПВО сбила три из шести беспилотников – ОВА

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Во Львовской области сбиты три дрона-камикадзе, еще три разрушили нежилые помещения
Во Львовской области сбиты три дрона-камикадзе, еще три разрушили нежилые помещения
Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (архив)

Во Львовской области нет пострадавших в результате атаки российских войск с применением дронов-камикадзе Shahed, сообщил 18 марта в Telegram глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Около часа ночи [18 марта], нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО. Спасибо ВК [воздушному командованию] "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко", – написал Козицкий.

Он добавил, что еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

"Помещения повреждены. Самое важное – пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.

Тревогу в Украине начали объявлять в районе 21.00 17 марта. Вначале – в восточных и южных регионах, затем в Киеве, центральных и северных областях, позже – в некоторых западных. К 1.56 18 марта тревогу отменили во всех регионах, за исключением временно оккупированного Крыма, а также Луганской области.

Два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, там серьезные разрушения. Еще три Shahed в регионе сбили подразделения воздушного командования "Восток".

Всего, по данным Воздушных силы Вооруженных сил Украины, российские оккупанты вечером 17 марта и ночью 18 марта  выпустили по Украине 16 дронов-камикадзе Shahed, уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях


Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

Предыдущий массированный удар с помощью ракет и дронов оккупанты нанесли в ночь на 9 марта. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал", которые оккупанты также применили, отметили в Воздушных силах. Из восьми выпущенных дронов ВСУ тогда уничтожили половину.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил 15 марта, что с сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных ракетах оккупантов, а также более 650 дронов-камикадзе. 

Теги: Россия, Львов, Украина, Вооруженные силы Украины, ПВО, Львовская область, беспилотники, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, Яворов, война России против Украины, разрушения, Воздушные силы Украины, Максим Козицкий, российские оккупанты, воздушная тревога, дрон-камикадзе
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