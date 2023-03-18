Львовскую область ночью атаковали дронами Shahed. ПВО сбила три из шести беспилотников – ОВА

Во Львовской области сбиты три дрона-камикадзе, еще три разрушили нежилые помещения Фото: Головне управління розвідки МО України / Telegram (архив)

"Около часа ночи [18 марта], нашу область атаковали дроны-камикадзе типа Shahed 136. По предварительной информации, их было шесть. Три сбили наши силы ПВО. Спасибо ВК [воздушному командованию] "Запад". Вы спасли много жизней и много человеческого имущества. Это была очень сложная задача, ведь дроны летят низко", – написал Козицкий.

Он добавил, что еще три беспилотника попали в нежилые помещения в Яворовском районе.

"Помещения повреждены. Самое важное – пострадавших нет", – подытожил глава ОВА.

Тревогу в Украине начали объявлять в районе 21.00 17 марта. Вначале – в восточных и южных регионах, затем в Киеве, центральных и северных областях, позже – в некоторых западных. К 1.56 18 марта тревогу отменили во всех регионах, за исключением временно оккупированного Крыма, а также Луганской области.

Два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, там серьезные разрушения. Еще три Shahed в регионе сбили подразделения воздушного командования "Восток".

Всего, по данным Воздушных силы Вооруженных сил Украины, российские оккупанты вечером 17 марта и ночью 18 марта выпустили по Украине 16 дронов-камикадзе Shahed, уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях



