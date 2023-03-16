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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские войска из БПЛА нанесли удары по медучреждению в Херсоне – ОВА

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Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом, отметили в Херсонской ОВА
Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом, отметили в Херсонской ОВА
Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Российские оккупационные войска 16 марта атаковали медучреждение в Херсоне.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"По оперативной информации, враг нанес удары по территории медучреждения из беспилотников. Из-за вражеской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом", – сказано в сообщении.

Как указали в Херсонской ОВА, предварительно "пациенты и медики не пострадали".

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid028nGFfx3uv7GsfZDWwMB4THHMDtHc2DRR8RcQ5DGmcJkQcbsGDiBdjqykF5mGZtyPl

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Теги: Россия, транспорт, Украина, Херсон, больница, Херсонская ОГА, беспилотники, обстрелы, война России против Украины, медики, разрушения, население, российские оккупанты
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