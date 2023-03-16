Российские войска из БПЛА нанесли удары по медучреждению в Херсоне – ОВА

Из-за российской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом, отметили в Херсонской ОВА Фото: Херсонська обласна державна адміністрація / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"По оперативной информации, враг нанес удары по территории медучреждения из беспилотников. Из-за вражеской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом", – сказано в сообщении.

Как указали в Херсонской ОВА, предварительно "пациенты и медики не пострадали".