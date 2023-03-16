Российские войска из БПЛА нанесли удары по медучреждению в Херсоне – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"По оперативной информации, враг нанес удары по территории медучреждения из беспилотников. Из-за вражеской атаки повреждены транспортные средства и здания рядом", – сказано в сообщении.
Как указали в Херсонской ОВА, предварительно "пациенты и медики не пострадали".
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.