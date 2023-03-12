В Херсоне на месяц отменят "сухой закон" – глава ОВА

По его словам, цель решения – помочь восстановлению экономики региона.

С 15 марта разрешается торговля алкогольными напитками на объектах оптовой, розничной торговли и ресторанного хозяйства с 10.00 до 15.00.

Продажа алкоголя военным и работникам правоохранительных органов остается под запретом, сообщил Прокудин.

Также он призвал чиновников прекратить публичные обсуждения темы продажи алкоголя ради поднятия своих рейтингов.

Контекст:

В ноябре 2022 года силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром. После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

28 февраля украинские военные рассказали, что оккупанты мародерят на левобережье Херсонской области, в центре внимания – транспортные средства.

9 марта Генштаб ВСУ отметил, что мародерство со стороны оккупантов в Херсонской области активизировалось.