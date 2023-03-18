Российские оккупанты атаковали Украину дронами Shahed. Воздушные силы ВСУ рассказали, сколько БПЛА удалось сбить

Атака началась около 21.00 17 марта. Российские оккупанты запускали дроны с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России. Всего РФ применила 16 беспилотников.

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил Вооруженных мил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", – сообщили в командовании.

Известно, что два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, в городе серьезные разрушения. Еще три Shahed в регионе сбили подразделения воздушного командования "Восток".

Официально руководство других регионов о прилетах не сообщало.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий после отбоя воздушной тревоги написал в Telegram: "Выходите из укрытий. Все детали позже. Пусть остаток ночи будет спокойным".

Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что все дроны, запущенные в сторону Киева, были сбиты. Сколько их было, в администрации не уточнили.

"Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. В который раз благодарим за отличную работу. По данным на этот момент, без жертв и разрушений. Информация уточняется", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

Также о работе систем противовоздушной обороны сообщали Киевская и Житомирская ОВА.

Тревогу в Украине начали объявлять в районе 21.00 17 марта. Вначале – в восточных и южных регионах, затем в Киеве, центральных и северных областях, позже – в некоторых западных. К 1.56 18 марта тревогу отменили во всех регионах, за исключением временно оккупированного Крыма, а также Луганской областей.