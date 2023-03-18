Российские оккупанты атаковали Украину дронами Shahed. Воздушные силы ВСУ рассказали, сколько БПЛА удалось сбить

Атака началась около 21.00 17 марта. Российские оккупанты запускали дроны с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России. Всего РФ применила 16 беспилотников.
"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил Вооруженных мил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", – сообщили в командовании.
Известно, что два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, в городе серьезные разрушения. Еще три Shahed в регионе сбили подразделения воздушного командования "Восток".
Официально руководство других регионов о прилетах не сообщало.
Глава Львовской ОВА Максим Козицкий после отбоя воздушной тревоги написал в Telegram: "Выходите из укрытий. Все детали позже. Пусть остаток ночи будет спокойным".
Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что все дроны, запущенные в сторону Киева, были сбиты. Сколько их было, в администрации не уточнили.
"Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. В который раз благодарим за отличную работу. По данным на этот момент, без жертв и разрушений. Информация уточняется", – сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Также о работе систем противовоздушной обороны сообщали Киевская и Житомирская ОВА.
Тревогу в Украине начали объявлять в районе 21.00 17 марта. Вначале – в восточных и южных регионах, затем в Киеве, центральных и северных областях, позже – в некоторых западных. К 1.56 18 марта тревогу отменили во всех регионах, за исключением временно оккупированного Крыма, а также Луганской областей.
Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.
Предыдущий массированный удар с помощью ракет и дронов оккупанты нанесли в ночь на 9 марта. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах. Из восьми выпущенных дронов ВСУ тогда уничтожили половину.
Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил 15 марта, что с сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных ракетах оккупантов, а также более 650 дронов-камикадзе.