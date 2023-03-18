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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты атаковали Украину дронами Shahed. Воздушные силы ВСУ рассказали, сколько БПЛА удалось сбить

Силы обороны Украины сбили 11 из 16 дронов, запущенных оккупантами
Силы обороны Украины сбили 11 из 16 дронов, запущенных оккупантами
Фото: ANDRII NEBYTOV / Telegram (архив)

В ночь на 18 марта Россия атаковала Украину с помощью ударных дронов-камикадзе иранского производства типа Shahed-136/131, сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Атака началась около 21.00 17 марта. Российские оккупанты запускали дроны с двух направлений – с восточного побережья Азовского моря и из Брянской области России. Всего РФ применила 16 беспилотников. 

"Силами и средствами воздушных командований "Центр", "Восток" и "Запад" Воздушных сил Вооруженных мил Украины уничтожено 11 ударных БПЛА в центральных, западных и восточных областях соответственно", – сообщили в командовании. 

Известно, что два дрона попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске Днепропетровской области. По информации главы Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергея Лысака, в городе серьезные разрушения. Еще три Shahed в регионе сбили подразделения воздушного командования "Восток".

Официально руководство других регионов о прилетах не сообщало.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий после отбоя воздушной тревоги написал в Telegram: "Выходите из укрытий. Все детали позже. Пусть остаток ночи будет спокойным". 

Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram, что все дроны, запущенные в сторону Киева, были сбиты. Сколько их было, в администрации не уточнили. 

"Силами нашей ПВО все воздушные цели уничтожены. В который раз благодарим за отличную работу. По данным на этот момент, без жертв и разрушений. Информация уточняется", –  сообщил начальник КГВА Сергей Попко

Также о работе систем противовоздушной обороны сообщали Киевская и Житомирская ОВА

Тревогу в Украине начали объявлять в районе 21.00 17 марта. Вначале – в восточных и южных регионах, затем в Киеве, центральных и северных областях, позже – в некоторых западных. К 1.56 18 марта тревогу отменили во всех регионах, за исключением временно оккупированного Крыма, а также Луганской областей. 

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения, с февраля 2022 года, и по конец февраля 2023 года нанесла по Украине почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов, а также еще около 1,1 тыс. ударов с использованием БПЛА.

Предыдущий массированный удар с помощью ракет и дронов оккупанты нанесли в ночь на 9 марта. По данным Генштаба ВСУ, оккупанты выпустили 84 ракеты разного базирования. Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине), отметили в Воздушных силах. Из восьми выпущенных дронов ВСУ тогда уничтожили половину.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил 15 марта, что с сентября 2022 года, то есть после начала массированных российских атак на критическую инфраструктуру Украины, силы противовоздушной обороны Украины сбили до 700 высокоточных и дальнобойных ракетах оккупантов, а также более 650 дронов-камикадзе. 

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Киев, Украина, Днепропетровская область, Львовская область, беспилотники, Новомосковск, Львовская ОГА, ВСУ, Днепропетровская ОГА, война России против Украины, Сергей Попко, Воздушные силы Украины, Максим Козицкий, российские оккупанты, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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