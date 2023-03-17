Россияне атаковали дронами критическую инфраструктуру в Днепропетровской области – ОВА

"Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрыва и не публикуйте снимки", – написал мэр.

Cоответствующие службы работают над устранением последствий атак, добавил он.

Россияне сегодня применили ударные беспилотники, вероятно, Shahed-131 или Shahed-136, с юго-восточного направления "по важным критическим объектам в Днепропетровской области", сообщило воздушное командование "Восток".

Военные добавили, что уничтожили три дрона в Днепровском районе.

Позднее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что кроме трех сбитых дронов, "есть и попадания: два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске". По его словам, там серьезные разрушения.

Контекст:

Оккупанты не впервые атакуют Новомосковск. В марте 2022 года россияне попали по заводу в городе, сообщали в ОВА. В апреле нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

В июне оккупанты разрушили ракетами нефтебазу в Новомосковском районе. Пожар тогда тушили около 4,5 суток. В результате атаки три человека погибли, 14 получили ожоги и ранения.