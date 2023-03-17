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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне атаковали дронами критическую инфраструктуру в Днепропетровской области – ОВА

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Россияне атаковали дронами критическую инфраструктуру в Новомосковске, два из них попали в цель
Россияне атаковали дронами критическую инфраструктуру в Новомосковске, два из них попали в цель
Фото: focus.ua (иллюстративное)

В Новомосковске Днепропетровской области во время воздушной тревоги прозвучали взрывы, сообщил в Telegram мэр Сергей Резник.

"Взрывы в городе. Не распространяйте информацию о месте взрыва и не публикуйте снимки", – написал мэр.

Cоответствующие службы работают над устранением последствий атак, добавил он. 

Россияне сегодня применили ударные беспилотники, вероятно, Shahed-131 или Shahed-136, с юго-восточного направления "по важным критическим объектам в Днепропетровской области", сообщило воздушное командование "Восток". 

Военные добавили, что уничтожили три дрона в Днепровском районе. 

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Позднее глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что кроме трех сбитых дронов, "есть и попадания: два БПЛА попали в объект критической инфраструктуры в Новомосковске". По его словам, там серьезные разрушения.  

Контекст:

Оккупанты не впервые атакуют Новомосковск. В марте 2022 года россияне попали по заводу в городе, сообщали в ОВА. В апреле нанесли три ракетных удара по железнодорожной инфраструктуре в Новомосковском районе.

В июне оккупанты разрушили ракетами нефтебазу в Новомосковском районе. Пожар тогда тушили около 4,5 суток. В результате атаки три человека погибли, 14 получили ожоги и ранения.

Теги: Днепропетровская область, беспилотники, Новомосковск, обстрелы, война России против Украины, инфраструктура, дрон-камикадзе, Сергей Лысак
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