Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 10 ракетных и 32 авиационных удара – Генштаб ВСУ

"Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры", – подчеркнули в Генштабе.
Противник также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам.
Помимо этого, захватчики атаковали Украину при помощи дронов. По предварительным данным, 16 из 21 беспилотника, запущенного врагом, были сбиты.
"Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщил 23 февраля замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.
Министр обороны Украины Алексей Резников рассказал 10 марта во время встречи с министром обороны Норвегии Бьорном Арильдом Грамом, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.