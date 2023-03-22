Оккупанты за сутки нанесли по территории Украины 10 ракетных и 32 авиационных удара – Генштаб ВСУ

Противник за сутки совершил 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"Российский агрессор не перестает игнорировать законы и обычаи войны, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры", – подчеркнули в Генштабе.

Противник также совершили 90 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности по гражданским объектам.

Помимо этого, захватчики атаковали Украину при помощи дронов. По предварительным данным, 16 из 21 беспилотника, запущенного врагом, были сбиты.

"Угроза нанесения ударов остается по всей территории Украины", – предупредили в Генштабе.