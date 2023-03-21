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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия нанесла ракетный авиаудар по монастырю УПЦ МП в Одессе, пострадали четыре человека – ОК "Юг"

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Одна российская ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата, отметили в ОК "Юг" ВСУ
Одна российская ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата, отметили в ОК "Юг" ВСУ
Скриншот: Андрій Єрмак / Telegram

Одна из ракет, выпущенных российскими оккупантами по Одесской области вечером 21 марта, попала в здание монастыря Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата (МП).

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование (ОК) "Юг" ВСУ.

Отмечается, что оккупанты выпустили три управляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря, две из них были сбиты силами ПВО ВСУ.

"Одна ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата. В результате ракетного удара пострадали четыре человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной. Один человек госпитализирован", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/OperationalCommandSouth/posts/pfbid036yKDNcL3CFgi8NR968HnMSekeKcH26mkvu2wiNW7iebttr6eLtGW9hK4KzeeLQczl

Видео последствий ракетного удара России по Одессе опубликовал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря", – написал руководитель ОПУ.

Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она длилась 42 минуты. Сообщалось о взрывах в Одессе.

Контекст:

Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.

В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.

Теги: Россия, Украина, Одесса, УПЦ МП, авиация, церковь, ПВО, Одесская область, истребители, ВСУ, авиаудар, война России против Украины, ракеты, ранение, Офис президента Украины, Андрей Ермак, дом, российские оккупанты, воздушная тревога
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