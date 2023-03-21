Россия нанесла ракетный авиаудар по монастырю УПЦ МП в Одессе, пострадали четыре человека – ОК "Юг"

Об этом в Facebook проинформировало оперативное командование (ОК) "Юг" ВСУ.
Отмечается, что оккупанты выпустили три управляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря, две из них были сбиты силами ПВО ВСУ.
"Одна ракета попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата. В результате ракетного удара пострадали четыре человека. Трое из них получили легкие ранения взрывной волной. Один человек госпитализирован", – говорится в сообщении.
Видео последствий ракетного удара России по Одессе опубликовал в Telegram глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
"Был поврежден трехэтажный дом на территории монастыря", – написал руководитель ОПУ.
Вечером в Одесской области была объявлена воздушная тревога, она длилась 42 минуты. Сообщалось о взрывах в Одессе.
Россия с начала полномасштабного вторжения нанесла почти 5 тыс. ракетных и 3,5 тыс. авиационных ударов по Украине, сообщили 23 февраля в Генштабе.
В Минобороны рассказали 10 марта, что с начала войны в ходе массированных атак РФ выпустила по Украине 821 баллистическую и крылатую ракету.