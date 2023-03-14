Ракетный обстрел Краматорска: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, а также о психологической помощи.

Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим, независимо от возраста и степени тяжести поражений.

Для получения помощи нужно обратиться в Фонд по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер Фонда.

Инфографика: akhmetovfoundation.org