Ракетный обстрел Краматорска: Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим

Речь идет о помощи в лечении и последующей реабилитации, а также о психологической помощи.
Фонд Рината Ахметова готов оказать помощь всем пострадавшим, независимо от возраста и степени тяжести поражений.
Для получения помощи нужно обратиться в Фонд по бесплатному номеру горячей линии 0 (800) 509 001 или написать в мессенджер Фонда.
В результате ракетного удара по Краматорску Донецкой области 14 марта погиб как минимум один человек и есть по меньшей мере трое пострадавших. Российская ракета попала в центр города, повреждены шесть многоэтажек. Спасательные работы продолжаются.