"Я только положила голову на подушку – и взрыв". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Мы уже легли спать. Я только положила голову на подушку, укрылась. И такой взрыв – окна все вылетели, двери поскручивало, повыбивало", – рассказала она.
После взрыва женщина сразу позвонила родственникам, но дозвониться не удалось. Позже, когда Анна уже была в больнице, туда пришли полицейские и отвели ее на опознание сестры. Племянницу достали из-под завалов на следующий день: ее нашли в подвале.
"У нас сейчас ни жилья, ни родственников. Сестру выбросило с четвертого этажа взрывной волной, она обгорела вся. А девочку придавило плитой в подвале. Страшная смерть", – рассказала Голуб.
Ее сын по счастливой случайности избежал гибели. По словам женщины, он собрался курить (обычно он выходил в подъезд, но в этот раз остался в квартире). Когда мужчина вышел из комнаты, туда посыпались обломки. При этом в подъезде взрывом разорвало пополам железную дверь.
Анну Голуб и ее сына приютил знакомый.
Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова – это самый большой в мире архив историй мирных жителей Украины, пострадавших от войны. Архив насчитывает уже более 60 тыс. рассказов людей.
Рассказать свою историю можно так: написать ее на своей Facebook-странице с хештегами #Голоса_Мирных, #расскажите_свою_историю и пригласить друзей и родных присоединиться; посетить портал музея и нажать "Рассказать историю"; позвонить на бесплатную горячую линию по номеру 0-800-509-00.
В ноябре 2022 года музей запустил серию подкастов из интервью известных украинских и зарубежных историков, мыслителей и художников.