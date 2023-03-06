"Я только положила голову на подушку – и взрыв". Новая история в музее "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова

"Мы уже легли спать. Я только положила голову на подушку, укрылась. И такой взрыв – окна все вылетели, двери поскручивало, повыбивало", – рассказала она.

После взрыва женщина сразу позвонила родственникам, но дозвониться не удалось. Позже, когда Анна уже была в больнице, туда пришли полицейские и отвели ее на опознание сестры. Племянницу достали из-под завалов на следующий день: ее нашли в подвале.

"У нас сейчас ни жилья, ни родственников. Сестру выбросило с четвертого этажа взрывной волной, она обгорела вся. А девочку придавило плитой в подвале. Страшная смерть", – рассказала Голуб.

Ее сын по счастливой случайности избежал гибели. По словам женщины, он собрался курить (обычно он выходил в подъезд, но в этот раз остался в квартире). Когда мужчина вышел из комнаты, туда посыпались обломки. При этом в подъезде взрывом разорвало пополам железную дверь.

Анну Голуб и ее сына приютил знакомый.