Россия попытается пойти в наступление в Украине на нескольких направлениях – Кирби

По его словам, США считают, что президент России Владимир Путин попытается начать новое наступление и, возможно, по многим направлениям.
На вопрос журналиста, не слишком ли много времени Киев тратит на борьбу за Бахмут, Кирби ответил, что украинцы все еще "храбро сражаются" в городе, несмотря на крайне сложную обстановку в этом районе, и не дают россиянам его захватить. Он подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное, чтобы Украина была готова к вероятному наступлению оккупантов.
По словам Кирби, США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от любого российского наступления, а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".
РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.
В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года украинских территорий, в том числе Крыма.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ готовятся к возобновлению активной деоккупации. "Готовим возвращение наших воинов к активным действиям ради освобождения нашей земли. Помним эту нашу справедливую цель и каждый день приближаемся к ее реализации. Украина будет свободной. Вся Украина", – заявил Зеленский.