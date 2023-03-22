Россия попытается пойти в наступление в Украине на нескольких направлениях – Кирби

По его словам, США считают, что президент России Владимир Путин попытается начать новое наступление и, возможно, по многим направлениям.

На вопрос журналиста, не слишком ли много времени Киев тратит на борьбу за Бахмут, Кирби ответил, что украинцы все еще "храбро сражаются" в городе, несмотря на крайне сложную обстановку в этом районе, и не дают россиянам его захватить. Он подчеркнул, что США будут продолжать делать все возможное, чтобы Украина была готова к вероятному наступлению оккупантов.

По словам Кирби, США хотят, чтобы украинцы могли защитить себя от любого российского наступления, а также имели возможность "проводить собственные наступательные операции в любое время и в любом месте, в размере и масштабе по своему выбору".