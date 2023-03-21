США работают над тем, чтобы передать Украине танки Abrams немного быстрее, чем ожидалось – Белый дом

Кирби: Есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его Фото: ЕРА

По его словам, Пентагон в ближайшее время сможет рассказать о коррективах, которые вносит в план поставок, "чтобы попытаться выяснить, сможем ли мы доставить танки Abrams в Украину немного быстрее, чем ожидалось ранее".

"Так что мы работаем над этим, есть некоторые изменения, которые можно внести в процесс, чтобы ускорить его", – добавил Кирби.

Он отметил, что танки Abrams "очень сложные" и у США "нет такого количества танков, которые просто лежат на полке".

"И для того, чтобы научиться использовать этот танк, требуется много обучения, например, базовая подготовка по танкам Abrams для американских солдат длится 16 недель, и это только базовая подготовка по управлению танком. Затем вы должны знать, как его обслуживать, и затем у вас должна быть налажена цепочка поставок, чтобы поддерживать его в рабочем состоянии", – добавил Кирби.

По информации Bloomberg, Пентагон объявит о пересмотренном графике 21 марта. Речь об ускорении поставок на девять месяцев, заявило агентство, ссылаясь на неназванные источники. Министр армии Соединенных Штатов Кристин Вормут 23 февраля говорила, что США может потребоваться больше года, чтобы доставить танки M1 Abrams в Украину, сроки и способ доставки еще разрабатываются.

"Ни один из вариантов, которые мы изучаем, не рассчитан на недели или два месяца. Здесь задействованы более длительные сроки. Но я думаю, есть варианты, которые меньше двух лет, меньше полутора лет. Но опять же, мы должны рассмотреть плюсы и минусы каждого из них", – сказала Вормут.