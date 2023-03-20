Минобороны Украины: Бахмут в "горячих" боях стоит второй месяц. У ВСУ на определенных участках тоже есть успехи

Об этом 20 марта в эфире национального телемарафона рассказала замминистра обороны Украины Анны Маляр, видеозапись опубликована в YouTube ТСН.

"Самая "горячая" точка у нас – Бахмут. На этой неделе – это уже второй месяц, как начались самые ожесточенные бои, как ситуация критически обострилась в отношении Бахмута. Но при всех прогнозах разных экспертов… второй месяц в этих "горячих" боях Бахмут стоит", – указала Маляр.

По ее словам, оборона Бахмута прежде всего "позволяет снизить наступательный потенциал врага" – украинские военные "просто не пропускают" оккупантов дальше.

"Второй важный аспект – это уничтожение врага, техники и личного состава… За время этих боев, безусловно, к сожалению, с нашей стороны есть потери. Вместе с тем, у врага потери значительно выше, и мы уничтожаем самые его профессиональные подразделения, подразделения ЧВК "Вагнер", которые брошены на то, чтобы оцепить Бахмут", – отметила Маляр.

Замминистра обороны Украины добавила, что в Бахмуте "у нас тоже на определенных участках есть успехи и по состоянию на сегодня оборона Бахмута продолжается".