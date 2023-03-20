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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пригожин попросил Шойгу защитить ЧВК "Вагнер" от готовящегося в Бахмуте наступления ВСУ

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Главарь вагнеровцев заявляет, что ЧВК может попасть в "котел"
Главарь вагнеровцев заявляет, что ЧВК может попасть в "котел"
Фото: Пресс-служба Пригожина / Telegram

Владелец российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за срочной помощью его боевикам под Бахмутом в Донецкой области. Об этом говорится в письме, опубликованном его пресс-службой 20 марта в Telegram.

Пригожин жалуется Шойгу, что Вооруженные силы Украины готовятся отрезать подразделения наемников от основной части войск оккупантов, и просит, чтобы армия РФ "не допустила окружения" подразделений ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

При этом владелец компании утверждает, что ЧВК "Вагнер" контролирует до 70% территории Бахмута и якобы намерена продолжать штурм "до полного освобождения города".

"По имеющимся данным, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ", – написал Пригожин.

Накануне спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска продолжают атаковать Бахмут Донецкой области "по инерции", но тактически это сражение они уже проиграли. Он подчеркнул, что украинское командование истощает оккупантов, снижает их боевые возможности и ломает боевой дух.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

На видео, опубликованном 5 марта, Пригожин высказал мнение, что если наемникам ЧВК "Вагнер" придется отступить от Бахмута, то ВСУ смогут выйти к границам РФ, а "может быть, и дальше". "Весь фронт посыплется", – считает создатель ЧВК. По его словам, вопрос со "снарядным голодом" у вагнеровцев так и не решился.

6 марта Пригожин через пресс-службу сообщил, что ВСУ создали силы, чтобы разблокировать Бахмут. Он отметил, что ЧВК не заблокирует Бахмут, если ей не дадут боеприпасов, подкрепления и не прикроют фланги. "Если нет, то всем придет п…здец", – спрогнозировал он. В тот же день в американском Институте исследования войны (ISW) написали, что в атаках на Бахмут ЧВК "Вагнер" лишилась самых эффективных частей.

Теги: Донецкая область, Сергей Шойгу, армия РФ, ВСУ, наступление, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, Бахмут, Евгений Пригожин, российские оккупанты
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