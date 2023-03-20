Пригожин попросил Шойгу защитить ЧВК "Вагнер" от готовящегося в Бахмуте наступления ВСУ

Пригожин жалуется Шойгу, что Вооруженные силы Украины готовятся отрезать подразделения наемников от основной части войск оккупантов, и просит, чтобы армия РФ "не допустила окружения" подразделений ЧВК "Вагнер" в Бахмуте.

При этом владелец компании утверждает, что ЧВК "Вагнер" контролирует до 70% территории Бахмута и якобы намерена продолжать штурм "до полного освобождения города".

"По имеющимся данным, в конце марта – начале апреля противник планирует начать широкомасштабное наступление и нанести фланговые рассекающие удары с целью отрезать подразделения ЧВК "Вагнер" от основных сил ВС РФ", – написал Пригожин.

Накануне спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что российские войска продолжают атаковать Бахмут Донецкой области "по инерции", но тактически это сражение они уже проиграли. Он подчеркнул, что украинское командование истощает оккупантов, снижает их боевые возможности и ломает боевой дух.