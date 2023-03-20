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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Фейгин о ситуации в Бахмуте: Скорее всего, мы имеем дело с каким-то замыслом ВСУ

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Фейгин допускает, что ВСУ могут оставить Бахмут из "военных соображений"
Фейгин допускает, что ВСУ могут оставить Бахмут из "военных соображений"
Фото: Марк Фейгин / Facebook

Украинские войска могут покинуть Бахмут Донецкой области, если такое решение будет продиктовано военными соображениями. Такое мнение российский блогер и юрист Марк Фейгин выразил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я думаю, что, скорее всего, мы имеем дело с каким-то замыслом командования ВСУ. Вот. Не случайно они публично говорят о том, что Бахмут будут удерживать. Но я допускаю, что есть какой-то план, который предполагает как раз этот медленный уход из Бахмута, вытрачивание, конечно, сил и средств наступающей стороны", – полагает Фейгин.

Он признался, что не видит с украинской стороны готовности жертвовать "огромным количеством личного состава", чтобы удерживать Бахмут любой ценой.

"Я думаю, это какая-то своя тактика. Я думаю, что Бахмут могут оставить, если не произойдет чего-то такого экстраординарного. Потому что приоритетом является все-таки не Бахмут, а подготовка контрнаступления", – полагает Фейгин.

Юрист считает, что ВСУ защищает Бахмут, пока он "высасывает" значительные силы противника, добавив, что это и "смерти контрактников ЧВК "Вагнер", и "политический вопрос".

Потому что – смотрите: конфликт между Минобороны []РФ, руководством Генштаба российским и [создателем российской ЧВК "Вагнер" Евгением] Пригожиным – он усугубляется", – обратил внимание блогер.

Российское военное руководство, по мнению юриста, заинтересовано в том, чтобы ЧВК "Вагнер", полностью потратила своих наемников под Бахмутом, но и не хочет отдавать Пригожину все лавры в случае захвата города.

"Поэтому я думаю, за этим всем очень пристально следят из Киева и, наверное, какой-то план имеют относительно того, чтобы усилить раскол внутри так называемой СВО [российской специальной военной операции]: между ее официальным командованием и такими лицами, как Пригожин", – предположил Фейгин.

ВСУ и политическое руководство Украины, по его мнению, тоже заинтересованы в том, "чтобы "Вагнера" не стало"

"Потому что они действительно ведь воюют эффективно", – сказал блогер.

Он уточнил, что ценой этой эффективности стали "невероятные цифры" потерь среди наемников, за счет которых "какой-то относительный военный успех достигается".

"Поэтому я думаю, что нужно спокойно к этому относиться: что Бахмут могут оставить. Сложно сказать, в какие сроки и как, но точно абсолютно командование ВСУ не станет упираться там, где придется ради символической жертвы продолжать его защищать. Вспомните: то же самое было под Северодонецком [Луганской области, из которого ВСУ отступили в 2022 году, а перед этим звучали заявления]: "Ну никогда [нельзя сдавать] Северодонецк... Это же ключевое место", – напомнил блогер.

Фейгин подытожил, что если военные соображения решающие для Украины в случае Бахмута, то они возьмут верх над всеми политическими, медийными и другими возможными резонами. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже семь месяцев, сообщали в Генштабе ВСУ 23 февраля 2023 года. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
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