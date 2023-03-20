Российское "большое наступление", вероятно, приближается к кульминации, не принеся РФ существенных достижений – ISW

Россия несет большие потери на Донбассе в ходе так называемого большого наступления, но, главное, потеряла темп и не добилась серьезных успехов, подчеркивают в ISW Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

По оценкам ВСУ, которые приводят аналитики ISW, попытки наступления россиян в районах Сватово и Кременной в Луганской области, а также Авдеевки и Угледара Донецкой области в первые месяцы 2023 года тоже не принесли значительных успехов. Под Угледаром российская армия и вовсе понесла тяжелые потери, что снизило ее возможности для дальнейшего наступления.

О приближении кульминации, по мнению аналитиков, свидетельствуют замедлившиеся темпы наступления россиян по всему фронту на Донбассе.

Институт исследования войны приводит оценку спикера восточной группировки войск ВСУ Сергея Череватого, который считает, что Россия не смогла скопить достаточно сил на востоке Украины, а наступательные действия российских войск нельзя назвать крупной стратегической операцией.

Отмечается, что в рамках наступления российским силам не удается завершить даже тактический захват Бахмута Донецкой области.

ISW также обращает внимание на участившиеся разговоры (в том числе в среде российских провоенных блогеров) о возможном украинском контрнаступлении в районе Бахмута. Это может свидетельствовать о том, что Россия теряет инициативу.

Таким образом, констатируют аналитики, за первые несколько месяцев 2023 года российские наступательные операции вдоль линии Сватово – Кременная, в районе Бахмута, а также вдоль линии фронта в районе Авдеевки Донецкой области и Угледара принесли РФ "не более чем отдельные тактические достижения".

При этом, подчеркивают в ISW, Россия отправила в Украину около 300 тыс. мобилизованных, собранных осенью 2022 года, с целью проведения именно этого весеннего наступления.

"Если 300 тыс. солдат не смогли обеспечить России решающих результатов во время наступления в Украине, очень маловероятно, что привлечение дополнительных сил в будущих волнах мобилизации приведет к кардинально другим результатам. Таким образом, у Украины есть хорошие возможности для того, чтобы перехватить инициативу и начать контрнаступление на критических участках линии фронта", – резюмируют в Институте исследования войны.