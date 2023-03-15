Спикер Пентагона: весной и летом Украину ждут тяжелые бои

Отвечая на вопрос о помощи украинской армии со стороны США и европейских союзников, он сказал, что этот вопрос находится в центре внимания и, в частности, Пентагон находится в контакте с Министерством обороны Украины, согласовывая конкретные нужды.
Он отметил очевидный прогресс в обеспечении Вооруженных сил Украины боеприпасами, но обратил внимание, что самые интенсивные бои еще впереди.
"Нужно признать тот факт, что впереди – тяжелая борьба, особенно, когда наступит весна и лето. Поэтому наше внимание сосредоточено на работе с министрами обороны, с украинцами, чтобы предоставить им необходимые снаряды и как можно быстрее доставить их в передовые части", – сказал Райдер.
По данным Politico, сегодня в Брюсселе (Бельгия) послы ЕС будут обсуждать план на сумму €2 млрд для совместной закупки боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов. Журналисты отмечают, что проект быстро разрабатывался в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше помощи, в частности 155-мм снарядов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась.
16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений".
Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном 2 марта комментарии USA Today предположил, что к концу весны 2023 года у России закончатся ресурсы для достижения военных целей в Украине. По его мнению, Украина и Россия стоят на пороге главного сражения этой весной.