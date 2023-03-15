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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Пентагона: весной и летом Украину ждут тяжелые бои

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Пентагон сосредоточен на "конкретных нуждах" ВСУ перед наступлением Райдер
Пентагон сосредоточен на "конкретных нуждах" ВСУ перед наступлением – Райдер
Фото: defense.gov

В ближайшие пять месяцев Украину ждут тяжелые сражения с российской армией. Об этом спикер Пентагона Пэт Райдер заявил на брифинге 14 марта, текстовую версию опубликовала пресс-служба минобороны США.

Отвечая на вопрос о помощи украинской армии со стороны США и европейских союзников, он сказал, что этот вопрос находится в центре внимания и, в частности, Пентагон находится в контакте с Министерством обороны Украины, согласовывая конкретные нужды. 

Он отметил очевидный прогресс в обеспечении Вооруженных сил Украины боеприпасами, но обратил внимание, что самые интенсивные бои еще впереди.

"Нужно признать тот факт, что впереди – тяжелая борьба, особенно, когда наступит весна и лето. Поэтому наше внимание сосредоточено на работе с министрами обороны, с украинцами, чтобы предоставить им необходимые снаряды и как можно быстрее доставить их в передовые части", – сказал Райдер.

По данным Politico, сегодня в Брюсселе (Бельгия) послы ЕС  будут обсуждать план на сумму €2 млрд для совместной закупки боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов. Журналисты отмечают, что проект быстро разрабатывался в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше помощи, в частности 155-мм снарядов.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, он рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил 27 января, что РФ готовится начать новое наступление в период до 24 февраля, чтобы к годовщине начала полномасштабного вторжения добиться каких-то результатов, о которых можно будет заявить российскому обществу. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк 9 февраля заявил, что новая волна наступления РФ уже началась

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что российские атаки "уже происходят с нескольких направлений"

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в опубликованном 2 марта комментарии USA Today предположил, что к концу весны 2023 года у России закончатся ресурсы для достижения военных целей в Украине. По его мнению, Украина и Россия стоят на пороге главного сражения этой весной.

Теги: США, Пентагон, военная помощь, боеприпасы, прогноз, ВСУ, война России против Украины, Пэт Райдер
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