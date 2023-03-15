Спикер Пентагона: весной и летом Украину ждут тяжелые бои

Отвечая на вопрос о помощи украинской армии со стороны США и европейских союзников, он сказал, что этот вопрос находится в центре внимания и, в частности, Пентагон находится в контакте с Министерством обороны Украины, согласовывая конкретные нужды.

Он отметил очевидный прогресс в обеспечении Вооруженных сил Украины боеприпасами, но обратил внимание, что самые интенсивные бои еще впереди.

"Нужно признать тот факт, что впереди – тяжелая борьба, особенно, когда наступит весна и лето. Поэтому наше внимание сосредоточено на работе с министрами обороны, с украинцами, чтобы предоставить им необходимые снаряды и как можно быстрее доставить их в передовые части", – сказал Райдер.

По данным Politico, сегодня в Брюсселе (Бельгия) послы ЕС будут обсуждать план на сумму €2 млрд для совместной закупки боеприпасов для Украины и пополнения собственных запасов. Журналисты отмечают, что проект быстро разрабатывался в последние недели в ответ на призывы Украины предоставить больше помощи, в частности 155-мм снарядов.