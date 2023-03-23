Советник Залужного об обороне Бахмута: Это уничтожает армию РФ. Когда можно будет идти в наступление, вы увидите ее гораздо слабее

Об этом советник главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, президент Американского университета в Киеве Дениэл Райс рассказал в интервью "Радіо Свобода".
"Я думаю, что каждый месяц, когда мы видим потери примерно от 20 до 25 тыс. погибших россиян и примерно втрое больше раненых, я считаю, что это уничтожает российскую армию. И потому к тому времени, когда летом земля затвердеет и можно будет идти в наступление, вы увидите гораздо более слабую российскую армию. И это цель – ослабить их, чтобы Украина могла контратаковать с более мощной силой и победить их", – отметил он.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
Британская разведка 22 марта отметила, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.