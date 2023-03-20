Возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны – Минобороны Украины

Об этом 20 марта в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.
"Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", – указала Маляр.
По ее словам, обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов, а руководителем обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, есть командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.
Кроме того, бригадный генерал Александр Тарнавский руководит частью восточного фронта, а непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги: 93-й бригады – полковник Павел Палиса, 3-й бригады Нацгвардии – полковник Александр Пивненко, указала Маляр.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, сообщали в Генштабе ВСУ. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.