Возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны – Минобороны Украины

Об этом 20 марта в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", – указала Маляр.

По ее словам, обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов, а руководителем обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, есть командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Кроме того, бригадный генерал Александр Тарнавский руководит частью восточного фронта, а непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги: 93-й бригады – полковник Павел Палиса, 3-й бригады Нацгвардии – полковник Александр Пивненко, указала Маляр.