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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны – Минобороны Украины

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Оборона Бахмута держится, отметили в Минобороны Украины
Оборона Бахмута держится, отметили в Минобороны Украины
Фото: Maxar Technologies / Twitter (иллюстративное)

На текущей неделе проходит второй месяц с момента обострения боев за Бахмут Донецкой области.

Об этом 20 марта в Telegram написала замминистра обороны Украины Анна Маляр.

"Никто не верил, что в условиях столь интенсивных атак врага можно удержать город больше недели, максимум две. Но благодаря мужеству и героизму тысяч наших воинов, а также умелому руководству наших генералов и офицеров – оборона Бахмута держится и возможности еще не исчерпаны", – указала Маляр.

По ее словам, обороной Бахмута руководит бригадный генерал Андрей Гнатов, а руководителем обороны восточного фронта, в зону ответственности которого входит Бахмут, есть командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Кроме того, бригадный генерал Александр Тарнавский руководит частью восточного фронта, а непосредственно в Бахмуте осуществляют оборону комбриги: 93-й бригады – полковник Павел Палиса, 3-й бригады Нацгвардии – полковник Александр Пивненко, указала Маляр.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года, сообщали в Генштабе ВСУ. Там отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины заявили об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, захват, оборона, Минобороны, Анна Маляр, война России против Украины, Бахмут, Александр Сырский, российские оккупанты, Александр Тарнавский
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