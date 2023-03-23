Враг выдыхается под Бахмутом и мы воспользуемся этой возможностью – Сырский

По его словам, основной ударной силой оккупантов в этом районе остаются наемники ЧВК "Вагнер".

"Не щадя ничего, они несут значительные потери и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", – написал Сырский.

Командующий СВ ВСУ подчеркнул "сверхчеловеческую" стойкость, мужество и храбрость украинских защитников, находящихся под непрерывным огнем артиллерии и авиации оккупантов. Особенно генерал-полковник отметил 5-ю, 10-ю, 57-ю и 93-ю бригады, защищающие позиции ВСУ на востоке Украины.