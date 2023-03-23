Враг выдыхается под Бахмутом и мы воспользуемся этой возможностью – Сырский

По его словам, основной ударной силой оккупантов в этом районе остаются наемники ЧВК "Вагнер".
"Не щадя ничего, они несут значительные потери и выдыхаются. Совсем скоро мы воспользуемся этой возможностью, как в свое время делали это под Киевом, Харьковом, Балаклеей и Купянском", – написал Сырский.
Командующий СВ ВСУ подчеркнул "сверхчеловеческую" стойкость, мужество и храбрость украинских защитников, находящихся под непрерывным огнем артиллерии и авиации оккупантов. Особенно генерал-полковник отметил 5-ю, 10-ю, 57-ю и 93-ю бригады, защищающие позиции ВСУ на востоке Украины.
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.
Британская разведка 22 марта отметила, что российское наступление, похоже, теряет импульс, а ВСУ организовали контратаку на бахмутском направлении.