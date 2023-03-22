Украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута. Российское наступление ослабевает – британская разведка

Британская разведка отмечает, что в последние дни украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения украинской группировки.
(1/3) Over recent days Ukrainian forces initiated a local counterattack to the west of the Donetsk Oblast town of Bakhmut, which is likely to relieve pressure on the threatened H-32 supply route.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 22, 2023
В британском оборонном ведомстве сообщили, что бои продолжаются вокруг центра города, украинские защитники остаются под угрозой из-за окружения с севера и юга.
"Есть реальная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имело – частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта", резюмируют в британской разведке.
(3/3) However, there is a realistic possibility that the Russian assault on the town is losing the limited momentum it had obtained, partially because some Russian MoD units have been reallocated to other sectors.— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 22, 2023
Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.
Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.
Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.
Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.