Украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута. Российское наступление ослабевает – британская разведка

Украинские защитники не только продолжают оборонять Бахмут, но и, по данным британской разведки, организовали контратаку Фото: EPA

Британская разведка отмечает, что в последние дни украинские силы начали локальную контратаку западнее Бахмута, чтобы уменьшить давление противника на трассу H-32, которая является важной для снабжения украинской группировки.

(1/3) Over recent days Ukrainian forces initiated a local counterattack to the west of the Donetsk Oblast town of Bakhmut, which is likely to relieve pressure on the threatened H-32 supply route. — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) March 22, 2023

В британском оборонном ведомстве сообщили, что бои продолжаются вокруг центра города, украинские защитники остаются под угрозой из-за окружения с севера и юга.

"Есть реальная возможность, что российское наступление на город начинает терять ограниченный во времени импульс, который до сих пор имело – частично из-за того, что некоторые российские подразделения перебрасывают на другие участки фронта", резюмируют в британской разведке.