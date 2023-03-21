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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оборона Бахмута продолжается, идут интенсивные бои – Сырский

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Украинская артиллерия работает по оккупантам на бахмутском направлении
Украинская артиллерия работает по оккупантам на бахмутском направлении
Фото: Сирський / Telegram

Вдоль всей линии фронта в зоне ответственности Восточной группировки войск продолжаются интенсивные боевые действия. Об этом 21 марта сообщил в Telegram командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский.

Командующий отметил, что украинские защитники постоянно ликвидируют российскую технику, живую силу противника и вражеские склады на бахмутском направлении.

"Штурмовые группы врага пытаются продвигаться с окрестностей к центру города, но силы обороны работают и уничтожают их 24/7", – написал Сырский.

Он добавил, что артиллерия 24-й бригады имени Короля Даниила наносит мощные удары по позициям россиян. В то же время украинские десантники из 80-й бригады сдерживают штурмы врага и не дают ему продвинуться вперед.

Контекст:

Интенсивные бои в районе Бахмута начались в июле 2022 года и продолжаются уже восемь месяцев. В Генштабе ВСУ отмечали, что на захват Бахмута РФ бросила самые подготовленные части регулярных войск и вагнеровцев, большая часть артиллерии оккупантов сосредоточена именно на этом направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский в начале февраля заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". Он отмечал, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

6 марта на заседании ставки верховного главнокомандующего руководство армии выступило за продолжение оборонительной операции в Бахмуте. 15 марта на еще одном заседании ставки, по словам Зеленского, мнение участников было по-прежнему единодушным: усиливать оборону Бахмута и уничтожать оккупантов максимально.

Бахмут может пасть "в ближайшие несколько дней", допускал 8 марта генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в ответ предположил, что в Альянсе, вероятно, не принимают в расчет, что украинцы за год масштабной войны наработали большую устойчивость и мощь тактических решений.

Оборонная операция в районе Бахмута имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания российских оккупантов и является ключевой в устойчивости обороны всего фронта, подчеркнул 14 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В тот же день в Минобороны Украины рассказали об "определенных значительных успехах у ВСУ" в боях за Бахмут. 20 марта заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что возможности обороны Бахмута еще не исчерпаны.

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